Hele o gelinlik yok mu!

Ã‡EKÄ°MLERÄ° SIRASINDA BÄ°LE MERAK UYANDIRDI

Bu yÄ±lÄ±n baÅŸÄ±ndan bu yana ise usul usul da olsa bir hareketlenme baÅŸladÄ±. Yeniden setler kuruldu ve az sayÄ±da da olsa film Ã§ekimleri baÅŸladÄ±. Bunlardan biri de yÃ¶netmenliÄŸini Ridley Scott'Ä±n Ã¼stlendiÄŸi House of Gucci (Gucci'nin Evi) adlÄ± yapÄ±m.

SADECE KONUSU DEÄžÄ°L KOSTÃœMLERÄ° DE Ä°YGÄ° Ã‡EKÄ°YOR

Esin kaynaÄŸÄ±nÄ± Sara Gay Forden'Ä±n kaleme aldÄ±ÄŸÄ±, 2001'de yayÄ±nlanan "The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed" adlÄ± kitaptan alan filmin Ã§ekimleri Ä°talya'nÄ±n Ã§eÅŸitli kentlerinde sÃ¼rÃ¼yor. Moda imparatorluÄŸunun veliahtÄ± olan eÅŸi Maurizio Gucci'yi kiralÄ±k katil tutarak Ã¶ldÃ¼rten Patrizia Reggiani'nin Ã¶ykÃ¼sÃ¼ Ã¼zerine kurulu olan filmin sadece kadrosu ve konusu deÄŸil kostÃ¼mleri de ilgi Ã§ekiyor.

KIYAFETLER DE MERCEK ALTINDA

Filmde zengin bir aileye gelin giden sonra da kocasÄ±nÄ± Ã¶ldÃ¼rtÃ¼p yÄ±llarÄ±nÄ± hapiste geÃ§iren Patricia Reggiani'yi canlandÄ±ran Lady Gaga'nÄ±n kÃ¶stÃ¼mleri ise baÅŸlÄ± baÅŸÄ±na Ã¶zel olarak hazÄ±rlanan bir koleksiyonun bir parÃ§asÄ±. OlaylarÄ±n geÃ§tiÄŸi dÃ¶nemin Ã§izgilerini yansÄ±tan bu kÄ±yafetler de moda dergilerinde mercek altÄ±na alÄ±nÄ±yor.

Â DANTELLÄ° BEYAZ ELBÄ°SE

Lady Gaga'nÄ±n dÃ¼ÄŸÃ¼n sahnesi iÃ§in giydiÄŸi beyaz elbise ise son gÃ¼nlerde sosyal medyada da gÃ¼ndem oldu. Her ne kadar filme esin kaynaÄŸÄ± olan Reggiani'nin kendi dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde giydiÄŸinin aynÄ±sÄ± olmasa da bu elbiseyi Lady Gaga'nÄ±n Ã¼zerinde taÅŸÄ±masÄ± da beÄŸeni topladÄ± filmin kamera arkasÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri ortaya Ã§Ä±ktÄ±kÃ§a.

USTALARIN TASARIMI

Lady Gaga'nÄ±n dantelli beyaz elbisesi siyah bir kemerle tamamlandÄ±. SaÃ§larÄ± ve makyajÄ± da dÃ¶neme uygun olarak yapÄ±lan Lady Gaga bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼yle de gÃ¶z doldurdu. Bir moda imparatorluÄŸunun Ã¼yelerinin hayat Ã¶ykÃ¼sÃ¼nÃ¼ anlatan filmin kostÃ¼mleri de yine Ã¼nlÃ¼ tasarÄ±mcÄ±larÄ±n imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yor.

DUDAK UÃ‡UKLATAN Ã–YKÃœ

Zengin bir ailede dÃ¼nyaya gelip sonra yine zengin bir adamla evlenen bir kadÄ±n. Ä°ÅŸ seyahatine gittiÄŸini sÃ¶yleyip evine bir daha dÃ¶nmeyen ve baÅŸka bir kadÄ±n iÃ§in karÄ±sÄ±nÄ± terk eden Ã¼nlÃ¼ bir koca. Kendisine bunu yapan eÅŸinden intikam almak iÃ§in kiralÄ±k katip tutup onu Ã¶ldÃ¼rten Ã¶fkeli bir eÅŸ ve o eÅŸin lÃ¼ks hayattan cezaevine uzanan, Ã¼stelik de oradan Ã§Ä±kÄ±ÅŸta kendini yine milyoner olarak bulan bir kadÄ±nÄ±n Ã¶ykÃ¼sÃ¼.Â

RIDLEY SCOTT KAMERA ARKASINDA

BÃ¼tÃ¼n bunlar, 90'lÄ± yÄ±llarda yaÅŸanÄ±p bitse de sinema dÃ¼nyasÄ±nÄ±n da ilgi alanÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda kalamadÄ±. Usta yÃ¶netmen Ridley Scott'Ä±n elinde daha Ã§ekimleri bitmeden iddialÄ± bir filme dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. BaÅŸrollerinde Lady Gaga ve Adam Driver'Ä±n yer aldÄ±ÄŸÄ± House of Gucci'nin (Gucci'nin Evi) adlÄ± filmin Ã§ekimleri Ä°talya'da sÃ¼rÃ¼yor.

KARA DUL'U LADY GAGA CANLANDIRIYOR

2018 yÄ±lÄ±nda Bradley Cooper ile kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§tiÄŸi A Star Is Born adlÄ± filmdeki performansÄ±yla tam not alan Lady Gaga, modern Ã§aÄŸlarÄ±n en ilginÃ§ figÃ¼rlerinden biri olan Patrizia Reggiani'yi yani moda devi Gucci'nin torunu Maurizio Gucci'yi, sÄ±rf aldatÄ±lmanÄ±n intikamÄ±nÄ± almak iÃ§in kiralÄ±k katil tutup Ã¶ldÃ¼rten eski eÅŸini canlandÄ±rÄ±yor. Ä°talyan basÄ±nÄ±nda "kara dul" olarak anÄ±lan Patrizia Reggiani'yi beyazperdeye taÅŸÄ±mak iÃ§in de saÃ§Ä±nÄ± koyu renge boyatan Lady Gaga, kÄ±yafeti ve makyajÄ±yla da Reggiani'yi ÅŸaÅŸÄ±rtan bir benzerlikle canlandÄ±rÄ±yor. Lady Gaga'nÄ±n filmdeki rol arkadaÅŸÄ± ise geÃ§en sezon A Marriage Story'deki performansÄ±yla bÃ¼yÃ¼k sÃ¼kse yapan Adam Driver.

KÄ°TAP UYARLAMASI

"The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed" adlÄ± kitaptan uyarlanan film, Maurizio Gucci ve Patrizia Reggiani'nin iliÅŸkilerinin Ã§arpÄ±cÄ± bÃ¶lÃ¼mlerini beyazperdeye taÅŸÄ±yor. Filmin senaryosunda ise Roberto Bentivegna'nÄ±n imzasÄ± var. Daha Ã§ekimleri aÅŸamasÄ±nda Ã§ok konuÅŸulan House of Gucci adlÄ± filme konu olan Patricia Reggiani'ye gelirsek... Onun hayatÄ± en kliÅŸe tabiriyle gerÃ§ekten de filmlere konu olacak tÃ¼rden. Ä°talyan moda devi Gucci'nin kurucusunun torunu olan Maurizio Gucci ile Patrizia Reggiani, 1973 yÄ±lÄ±nda evlendiler. Ä°ki Ã§ocuk sahibi olan Ã§ift, lÃ¼ks, gÃ¶steriÅŸli hayatlarÄ±, katÄ±ldÄ±klarÄ± gÃ¶steriÅŸli partiler derken hep gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bir yaÅŸam sÃ¼rdÃ¼. Fakat 1985 yÄ±lÄ±nda Maurizio Gucci'nin "bir iÅŸ gezisine gidiyorum" deyip evden Ã§Ä±kmasÄ±yla her ÅŸey tepetaklak oldu.. AslÄ±nda Gucci'nin iÅŸ gezisine gittiÄŸi yalandÄ±, genÃ§ bir kadÄ±nla kaÃ§Ä±p ailesini ve eÅŸini terk etmiÅŸti.

BOÅžANINCA DA DEFTER KAPANMADI

Fakat bu beklenmedik durum Patrizia Reggiani'nin hÄ±zlÄ± ve gÃ¶steriÅŸli yaÅŸam tarzÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmedi. Ä°ki Ã§ocuÄŸuyla terk edilen Reggiani ile Maurizio Gucci, 1991 yÄ±lÄ±nda resmi olarak boÅŸandÄ±lar. Patrizia Reggiani, bu boÅŸanmanÄ±n ardÄ±ndan 500 bin dolar tazminat aldÄ±. Ama onun iÃ§in bu defter kapanmadÄ±. BoÅŸanmadan bir yÄ±l sonra Patrizia Reggiani; beyninde bir tÃ¼mÃ¶r bulunduÄŸunu Ã¶ÄŸrendi. Durum riskli olsa da baÅŸarÄ±lÄ± bir tedaviyle tekrar eski hayatÄ±na dÃ¶ndÃ¼. BoÅŸandÄ±ktan iki yÄ±l sonra, 1993'te Maurizio Gucci dedesinden kalan dev ÅŸirketin hisselerini 170 milyon dolara bir Bahreyn merkezli ÅŸirkete sattÄ±. Bu sÄ±rada yeni bir evlilik yapmaya hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± da duyuldu. Fakat ne yazÄ±k ki bu evlilik sadece bir iddia olarak kaldÄ±. Ã‡Ã¼nktÃ¼ Patrizia Reggiani, bir medyumdan da destek alarak kiralÄ±k katil tuttu ve eski kocasÄ± Maurizio Gucci'yi Ã¶ldÃ¼rttÃ¼. Eski eÅŸi Ã¶ldÃ¼kten saatler sonra da o dÃ¶nemdeki sevgilisini kovup onun lÃ¼ks evine yerleÅŸti. Bu arada Reggiani'nin kiralÄ±k katile 300 bin euro Ã¶dediÄŸi haberleri de basÄ±na yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±.

KÄ°RALIK KATÄ°L TUTUP KOCASINI Ã–LDÃœRTTÃœ, 29 YIL CEZA ALDI

Tam Reggiani, hayatÄ±nÄ± yoluna koyup intikamÄ±nÄ± da aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rken, kiralÄ±k katil bulma konusunda ona yardÄ±mcÄ± olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼len medyum, polise olup biten her ÅŸeyi anlattÄ±. Reggiani tutuklandÄ±. KiralÄ±k katil tutmasÄ±nÄ±n nedeni sorulduÄŸunda da "gÃ¶zlerinin iyi gÃ¶rmediÄŸini ve Gucci'yi Ã¶ldÃ¼recek kurÅŸunu Ä±skalamak istemediÄŸini" anlattÄ±.Â YargÄ±landÄ± ve 29 yÄ±l hapis cezasÄ± aldÄ±. Ä°ÅŸte o sÄ±rada da Gucci iÃ§in tasarÄ±m yapan Tom Ford, Ã¶ldÃ¼rÃ¼len patronunun intikamÄ±nÄ± alÄ±r gibi, tasarladÄ±ÄŸÄ± Gucci kelepÃ§elerini vitrine koydu. Patrizia Reggiani, her ne kadar 1998 yÄ±lÄ±nda 29 yÄ±l hapse mahkum olsa da cezasÄ± 26 yÄ±la indirildi. 2011'de de gÃ¼ndÃ¼zleri cezaevinden Ã§Ä±kÄ±p Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±na izin verildi. Fakat " HayatÄ±mda hiÃ§ Ã§alÄ±ÅŸmadÄ±m, hapiste kalmayÄ± tercih ederim" diyerek bunu reddetti. Ä°ki yÄ±l sonra ise aynÄ± fÄ±rsattan yararlanarak bir mÃ¼cevher maÄŸazasÄ±nda ve bir yardÄ±m kuruluÅŸunda Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±.

CEZAEVÄ°NDEN MÄ°LYONER OLARAK Ã‡IKTI

2017 yÄ±lÄ±nda iyi halden tahliye edilen Patrizia Reggiani, Maurizio Gucci'nin Ã¶lÃ¼mÃ¼nden iki yÄ±l Ã¶nce kendisine yÄ±lda 1 milyon euro Ã¶deme yapÄ±lmasÄ±nÄ± garanti altÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸmanÄ±n geÃ§erliliÄŸinin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ de istinaf mahkemesi tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klandÄ±. Hatta Reggiani'nin cezaevinde geÃ§irdiÄŸi yÄ±llar iÃ§in de Gucci'nin mirasÄ±ndan 20 milyon euro alacaÄŸÄ± da belirtildi.

GÃœÃ‡LÃœ OYUNCU KADROSU

Ä°ÅŸte bu ilginÃ§ hikaye ÅŸimdi yÃ¶netmen Ridley Scott'Ä±n ellerinde, bÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla gelecek sezonun iddialÄ± yapÄ±mlarÄ±ndan biri olarak Ã§ekiliyor. Filmde, Adam Driver ile Lady Gaga'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Al Pacino, Jared Leto, Jeremy Irons da yer alÄ±yor.

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