“Helal be” mi, yoksa “Yok artık” mı?

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◊ Savaş Özbey: Eski eşimin evliliği için kötü bir şey yazmam ama “Çok güzelsiniz” diye iltifat etmenin de bana düşmeyeceği kanaatindeyim. Ne yani bir sonraki aşama nikâh şahitliği mi? Becerebilene helal olsun, ben almayayım.





◊ Orkun Ün: Çok yeni biten bir hikâye olsaydı Şevket Çoruh ile Günay Karacaoğlu’nunki “eyvah eyvah” derdim. Ama aradan yıllar geçmiş, onlar çok iyi iki arkadaş olmayı başarmış. O yüzden saygı duyup, alkışlamak düşer bize.

◊ Onur Baştürk: “Helal be!” tabii ki... Eski eşlerin arkadaş olup birbirlerinin özel hayatını desteklemeleri de gayet normal olmalı artık.

◊ Ömür Gedik: Tabii ki helal be! Eski eşlerin birbirinin mutluluğu ile mutlu olduğu ayrılıklar çok güzel. Ben tebrik ediyorum böyle medeni çiftleri.



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Kavga sebebi Murda mı?

Hadise ve Mehmet Dinçerler dedikoduları bitmiyor. Şimdi de çiftin kavga sebebinin, son klibinde Hadise’nin Murda’ya sarılması olduğu söyleniyor. Nedir yorumunuz?



◊ Orkun Ün: Yeni nesil bir cevap verecek olursam: “Yetooooo!” Yahu büyük mevzuların büyük dumanı olur, kabul ediyorum ama bir kısırdöngü oldu bu iş. Eğer Mehmet Dinçerler bu işe de karıştıysa pes artık! Yahu evlenirken bir anlaşma mı yaptınız Mehmet Bey “Oturacaksın evinde, çalışmayacaksın, sahneye çıkmayacaksın” diye? Ben anlamıyorum ki...

◊ Ömür Gedik: Bu konu çok uzadı ve kabak tadı vermeye başladı. Boşandılar işte, ikiliden biri magazini sarsacak bir açıklama yapmadığı sürece tahminlerle, iddialarla uğraşmayalım artık.

◊ Savaş Özbey: Ya “O eteği niye giydin”... Ya “O dansı niye ettin”... Ya “Murda sana niye sarıldı”... Ya “O seyirciye niye öyle baktın”... Hepimizin bildiği kıskançlık senaryoları değil mi bunlar? Hiç şaşırmadım. Maraz oradan çıkmasa başka bir yerden çıkacaktı. Dua edelim ki çıkmış, bitmiş; daha büyük bir tatsızlık yaşanmadan, kavgasız gürültüsüz sona erdi bu iş.

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◊ Onur Baştürk: Sanki iki taraf da birbirlerini kötü göstermek ve öyle algılatmak için haber ve dedikodu yayıyor gibi gelmeye başladı bana.

Tüm çıkan haberlere ve Hadise’nin sahnede sürekli ağlamasına ve yüzük fırlatmasına da öyle bakmaya başladım. Yani iki taraf da çıkıp şöyle adamakıllı konuşmadığı sürece “şu yüzden anlaşamamışlar” gibi söylenti haberlerine karnım tok.

İyi anlaşıp

mutlu olsunlar

Haftanın aşk haberi, internet ünlüsü Danla Bilic ile oyuncu Kubilay Aka’dan geldi. Konsey bu çiftin uyum haritasını çıkarabilir mi?



◊ Savaş Özbey: El ele çıkıverdiler birden insanların önüne. Demek bazı şeyleri ölçmüş biçmiş, tartıp göze almışlar. Karşınıza bu şekilde çıkan insanlara tek bir temennide bulunabilirsiniz: Allah tamamına erdirsin. Devamı n’olacak, hep beraber göreceğiz.

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◊ Ömür Gedik: Ayrılık değil başlayan ilişkileri konuşmayı seviyorum. Umarım iyi anlaşır ve mutlu olurlar.

◊ Orkun Ün: Çok erken açıklanan ilişkileri sürdürülebilir görmüyorum ben. Biraz emin olmak lazım birbirinden, biraz sevmek, biraz bağlanmak. Bunu yapmayıp aceleci davrandıkları için ayrılık haberlerini çok sık görüp duyuyoruz. Neyse onlar mutlu olsun tabii.

◊ Onur Baştürk: Uyumsuz duruyorlar diye yorumlar yapılıyor ama bence yakışmışlar. Son kararım.

Tembellikte

yaşa takıldım!

Teoman, “Tembellik kariyeri yapıyorum, çok çalışmak istemiyorum ve kendimi yarı emekli sayıyorum” dedi. Sizin var mı tembellik kariyeri hayaliniz?





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◊ Ömür Gedik: Ben durursam ölürüm gibi geliyor. Teoman’ın da tembellik kariyeri yapıyorum dediğine bakmayın. Evet il il gezmiyordur eskisi gibi ama üretmeye devam ediyordur.

◊ Onur Baştürk: Teoman’a bayılıyorum ya. İçinden ne geçerse söylüyor. Dahası öyle de yaşıyor. Bence çalışmak kadar aylaklık ve tembellik de bir hak. Biz öyle büyümedik, öyle yetiştirilmedik belki ama tembelliğin de insana iyi geldiğini düşünüyorum.

Durmadan çalışmak kadar bu da yapılmalı ara sıra. O nedenle, yaşasın Teoman diyorum, arkandayız!

◊ Savaş Özbey: Tembellik kariyer planım var tabii ama “tembellikte yaşa takıldım”. Hepimiz bir Teoman olamıyoruz tabii. Şarkı, şöhret, aşk, evlilik, çocuk, muhtemelen para...

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Adam ununu elemiş, eleğini asmış. Teoman tembellik kariyeri yapmasın da biz mi yapalım?

◊ Orkun Ün: Ben hiç istemem biliyor musunuz? Bana kimse tembellik kariyeri yaptıramaz. Çok sıkıcı olmaz mı? Ama yapana saygım var tabii.

Teoman bunu çok hak eden bir isim. Zamanında ödedi bedellerini, döktü terini, artık her şey hakkı.

TIkTok etkisi

Mehmet Ali Erbil’in TikTok’tan günde 100 bin lira kazandığı öne sürüldü. Başka bir iddia da ‘şöhreti bitenlerin’ TikTok’a girdiği. Sizce artık ünlü olmayanlar mı TikTok’a giriyor?



◊ Orkun Ün: Platformun amacı o olmasa bile ülkemizde bence öyle. Paraya sıkışan, ünü azalan girip hem para kazanıyor hem de gündem oluyor. Ayrıca öyle büyük paraların bir günde kazanıldığını asla düşünmüyorum.

◊ Savaş Özbey: Dünyada öyle değil, Beyoncé’den tutun, Jennifer Lopez’e kadar hepsi TikTok’a katıldı. Bizde biraz “ünü biten” durumu var. Onun da nedeni, sululuğun, zıpırlığın alıcı kitlesinin dünden hazır olması.

◊ Ömür Gedik: TikTok’un her alandaki etkisi tartışılmaz. Tam tersine ünlüler TikTok’talar ve para kazanmak için değil ama işlerini tanıtmak için aktif olarak kullanıyorlar.

◊ Onur Baştürk: Doğrusu takip etmiyorum TikTok’u. Ama çok fena bu para toplama işi. Resmen modern dilencilik. Nasıl utanmıyorlar?

Kanye’dir

ne yapsa yeridir

Ünlü rap’çi Kanye West, eski kayınvalidesi Kris Jenner’ın fotoğrafını Instagram profiline koydu. Şaşırdınız mı bu hareketine?





◊ Onur Baştürk: Kanye’dir, ne yapsa yeridir. Herhalde tüm kötülüklerin anası olarak görüyor Kris’i.

◊ Orkun Ün: E deli herhalde. Allah kimsenin başına böyle bir bela vermesin. Bunun adı ‘taciz taciz taciz’dir. Bunun adı ‘şiddet şiddet şiddet’tir.

◊ Savaş Özbey: ABD Başkanı olmak istiyordu. Onlarla uğraşsa. Müziğine verse kendini...

◊ Ömür Gedik: Yahu deli değil aksine akıllı. Gündemde ve karşı tarafı sinir ediyor.





