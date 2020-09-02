Hekimoğlu’ndan  Covid-19 sebebiyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına saygı duruşu....

Dünya çapında büyük bir hayran kitlesi edinen House M.D.’nin Türkiye uyarlaması olan, Hekimoğlu adıyla da Türkiye’de sadık bir izleyici kitlesi edinen dizinin yeni bölümü, 1 Eylül Salı akşamı ekrana geldi.

Başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay’ın yer aldığı dizide dün akşam sağlık çalışanlarına yer verildi.

Covid-19 sebebiyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının anıldığı o sahne izleyicinin büyük beğenisini kazandı.

Hekimoğlu yeni bölümü ile 08 Eylül Salı akşamı Kanal D’de..