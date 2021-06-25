'Hekimoğlu' yurt dışında yayınlanacak
KANAL D’de iki sezon boyunca ilgiyle izlenen “Hekimoğlu” dizisi, şimdi dünyanın farklı noktalarında izleyiciyle buluşacak.
“House M.D.”nin yerli versiyonu olan ve dizi tutkunları tarafından “Türk televizyon tarihinin en başarılı adaptasyon dizisi” ilan edilen yapım; Afganistan, Hindistan, Özbekistan, Kosova, Romanya, İsrail ve Uruguay’da yayınlanacak. Yapımcılığını Ojo Pictures’ın üstlendiği, Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Damla Colbay ve Aytaç Şaşmaz’ın rol aldığı “Hekimoğlu”nun yurtdışı satışı, Kanal D International tarafından gerçekleştiriliyor.