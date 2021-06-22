Tatil dansÄ±: Yoruma kapalÄ±

SABAH DANSI

48 yaÅŸÄ±ndaki dÃ¶rt Ã§ocuk annesi Klum, kocasÄ± Tom Kaulitz ile birlikte bir aile tatiline Ã§Ä±ktÄ±. Yeni haftanÄ±n ilk gÃ¼nÃ¼ de kaldÄ±ÄŸÄ± evin Ã¶nÃ¼nde dans ettiÄŸi videolarÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±. Klum'un dans figÃ¼rleri ise yarÄ± yaÅŸÄ±ndakileri bile kÄ±skandÄ±rdÄ±.





TATÄ°L POZLARINI PAYLAÅžIYOR

Victoria's Secret modeli olarak genÃ§ yaÅŸÄ±nda Ã¼n kazanan Heidi Klum, 2019'da evlendiÄŸi mÃ¼zisyen kocasÄ± Kaulitz ile birlikte bir sÃ¼redir tatilde. Model, sosyal medya hesabÄ±ndan da tatilde Ã§ekilen pozlarÄ±nÄ± sÄ±k sÄ±k paylaÅŸÄ±yor.

Â YILLAR GEÃ‡SE DE

Klum son olarak dÃ¼n dans ederken Ã§ekilen iki tane videosunu paylaÅŸtÄ±. DÃ¶rt Ã§ocuk dÃ¼nyaya getirmesine ve 50 yaÅŸÄ±na girmesine iki yÄ±l kalmasÄ±na raÄŸmen, Klum'un formda olmasÄ± ve kÄ±vrak dansÄ± da dikkat Ã§ekti.





DANS KIYAFETÄ°

Dans videosunda gri bir ÅŸort ve mavi- beyaz bikini Ã¼stÃ¼ giyen Klum, gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ de Ã¼zerinde gÃ¼lÃ¼mseyen bir surat bulunan bir beyzbol ÅŸapkasÄ±yla tamamladÄ±. Klum'un dans videosundaki neÅŸeli hallerine ve bu kÃ¼Ã§Ã¼k gÃ¶sterisine hayranlarÄ±ndan beÄŸeni yaÄŸdÄ±.



YORUMA KAPALI

Heidi Klum ile 31 yaÅŸÄ±ndaki eÅŸi Tom Kaulitz, Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± tatilde sÄ±k sÄ±k romantik anlar da yaÅŸÄ±yor. Ã‡ift, geÃ§en hafta da bir deniz kÄ±yÄ±sÄ±nda gÃ¼neÅŸe karÅŸÄ± Ã¶pÃ¼ÅŸÃ¼rken Ã§ekilen bir fotoÄŸraflarÄ±nÄ± paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Klum, Instagram sayfasÄ±na Ã§ok sayÄ±da beÄŸeni gelse de paylaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ± yoruma kapattÄ±.



BABASIYLA MAHKEMELÄ°K OLDU

Heidi Klum, geÃ§en ay babasÄ± GÃ¼nther Klum ile girdiÄŸi hukuk mÃ¼cadelesiyle gÃ¼ndeme gelmiÅŸti. HÃ¼rriyet Almanya bÃ¼rosundan Murat Tosun'un haberine gÃ¶reTop model, babasÄ±nÄ±n kendisinden izinsiz marka olarak kullanmasÄ±na karÅŸÄ± hukuk mÃ¼cadelesi baÅŸlattÄ±. Baba- kÄ±z arasÄ±ndaki markalaÅŸmayla ilgili anlaÅŸmazlÄ±k yaklaÅŸÄ±k iki yÄ±ldÄ±r kamuoyunda biliniyordu. Ancak son geliÅŸmede Heidi Klum babasÄ±na avukatÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla uyarÄ± gÃ¶ndererek, 250 bin euro para cezasÄ± veya 6 aya kadar hapis cezasÄ±yla tehdit etti.





KIZI DA MODEL OLDU

OlayÄ±n arkasÄ±nda ise Hedi Klumâ€™un kÄ±zÄ± Leniâ€™nin marka isim hakkÄ± yatÄ±yor. Leni Klum 17 yaÅŸÄ±na bastÄ±ktan sonra annesi gibi model olarak defilelere Ã§Ä±kmaya baÅŸladÄ± ve Vogue Almanya gibi bazÄ± moda dergilerinin kapaÄŸÄ±nda yer aldÄ±. GÃ¼nther Klumâ€™un geÃ§en yÄ±l kÄ±zÄ±ndan habersiz olarak Avrupa BirliÄŸi Marka Tescil Kurumuâ€™na (EUIPO) baÅŸvurarak Heidi Klumâ€™dan olan torunu Leniâ€™nin isim hakkÄ±nÄ± tescillemek istedi.



TORUNUNUN Ä°SMÄ°NÄ° TESCÄ°LLEMEK Ä°STEDÄ°

Mart ayÄ±nda kozmetik, mÃ¼zik ve moda gibi alanlarda geÃ§erli olacak ÅŸekilde kurumdan tescil onayÄ± geldi. Ancak mayÄ±s ayÄ±nda Heidi Klumâ€™un avukatÄ±, kÄ±zÄ± Leni Klumâ€™un isim marka hakkÄ± iÃ§in baÅŸvuruda bulundu ve kendisinden izinsiz yapÄ±lan Ã¶nceki baÅŸvurunun iptal edilmesini istedi. Ancak GÃ¼nther Klum, aylar Ã¶nce isim hakkÄ± iÃ§in baÅŸvurduÄŸu ve torununun isminin karÄ±sÄ±ndan geldiÄŸini belirtti.



ÃœÃ‡ KEZ EVLENDÄ°

Heidi Klum, 1997â€™de saÃ§ tasarÄ±mcÄ±sÄ± Ric Pipino ile dÃ¼nyaevine girdi. Ã‡ift, 2002â€™de yollarÄ±nÄ± ayÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Heidi Klum, boÅŸandÄ±ktan sonra bir sÃ¼re iÅŸ insanÄ± Flavio Briatore ile aÅŸk yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±. Fakat Briatore ve Klum'un iliÅŸkileri resmiyete geÃ§meden bitmiÅŸti. Ä°kilinin bu birliktelikten Leni adÄ±nda bir kÄ±zÄ± bulunuyor. Leni de son bir yÄ±ldÄ±r model olarak kariyer yapmaya baÅŸladÄ±.





ESKÄ° EÅžÄ° NÃœFUSUNA GEÃ‡Ä°RDÄ°

Heidi Klum, 2005 yÄ±lÄ±nda da Ä°ngiliz ÅŸarkÄ±cÄ± Seal ile evlendi. Bu evlilik, 2014'te bitti. Ã‡iftin Ã¼Ã§ tane Ã§ocuÄŸu bulunuyor. Seal, Klum'un Briatore'den olan kÄ±zÄ± Leni'yi de nÃ¼fusuna geÃ§irdi.

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