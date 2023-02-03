Dört çocuk yaptım, hepsini sekiz ay emzirdim, beşinciyi de doğururum!

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ŞU ANKİ EŞİ KENDİSİNDEN 16 YAŞ DAHA GENÇ

Geçip giden yıllara rağmen yeni bir çocuk dünyaya getirmeyi düşünebileceğini söyleyen bu ünlü, bir döneme damgasını vuran top model Heidi Klum. 2019 yılından bu yana kendisinden 16 yaş daha genç olan müzisyen Tom Kaulitz ile evli olan Klum, ondan da bir çocuk dünyaya getirme fikrine sıcak baktığını gözler önüne serdi. Yine de bu konuda günden güne farklı düşüncelere kapıldığını gizlemedi.

'ÇOK UZUN ZAMAN BEKLEDİM, BEBEK OLABİLİR, EVET!'

Heidi Klum, ünlü oyuncu Jennifer Hudson'ın sunuculuğunu üstlendiği sohbet programına konuk oldu. Hudson kendisine "Bir bebek sahibi daha olur musunuz?" diye sordu. Bunun üzerine Heidi Klum, Almanca olarak "evet, hayır" dedikten sonra şunları söyledi: "Bir bebek daha doğurma arzum günlere bağlı."Bu konuda bazen kendi kendine "evet" bazen de "hayır" dediğini ekledi sözlerine.

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Klum, yeni bir bebek konusundaki son kararını şöyle ifade etti:"Bunu tam dört kez yaptım. Her bir çocuğumu sekiz ay emzirdim. Sonra arka arkaya tekrar hamile kaldım." Bunun ardından 18 yaşındaki Leni, 17 yaşındaki Henry, 16 yaşındaki Johan ve 13 yaşındaki Lou'nun isimlerini ve yaşlarını söyleyen Klum son yanıtı olarak beşinci bebeğe "evet" dedi. 13 yaşındaki en küçük oğlunu dünyaya getirdikten sonra bir daha hamile kalmadığını belirten Klum "Çok uzun zaman bekledim, yani olabilir, evet" diyerek sözlerini noktaladı.





EVLİLİK DIŞI İLİŞKİSİNDEN DOĞAN KIZINI SONRAKİ EŞİ NÜFUSUNA GEÇİRDİ: Klum'un ilk çocuğu Leni'yi eski eşi Seal nüfusuna geçirdi.

Heidi Klum, ilk olarak 2004 yılında kızı Leni'yi dünyaya getirdi. Son dönemde moda dünyasında annesinin izinden giden ve modellik yapan Leni, top modelin iş insanı Flavio Briatore ile ilişkisinden dünyaya geldi. Fakat biyolojik babasıyla herhangi bir ilişkisi olmadı Leni'nin. Bu yüzden onu Klum'un sonraki eşi, ünlü şarkıcı Seal, nüfusuna geçirip soyadını verdi. Ünlü modelin Seal ile evliliğinden de üç tane erkek çocuğu dünyaya geldi. Heidi Klum ile Seal, 2012 yılında evliliklerini bitirdi. Klum, 2019 yılında da şu andaki eşi Tom Kaulitz ile hayatını birleştirdi.

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'ÇOCUKLARIMA ÇOK İYİ BİR ÜVEY BABA OLDU': Her ne kadar Heidi Klum ile Tom Kaulitz'in bir biyolojik çocuğu olmasa da modelin geçen yıl bir röportajda söylediğine göre genç müzisyen çocukları için çok iyi bir üvey baba oldu. US Weekly'ye konuşan Klum " Eminim ki aniden böyle dört tane çocuk ve gençten oluşan bir aileye sahip olmak onun için kolay olmadı" demişti. Fakat yine de özellikle büyük çocukları 18 yaşındaki Leni ve 17 yaşındaki Henry ile kocası Kaulitz'in daha kolay iletişim kurduğunu anlattı. Hatta bu iki büyük çocuğuna araba kullanmayı Tom Kaulitz'in öğrettiğini de sözlerine ekledi.





ÇOCUKLARI BÜYÜDÜKÇE ENDİŞELERİ ARTTI

Zaman zaman basına aile hayatı ve annelikle ilgili düşüncelerini ve yaşadıklarını da anlatıyor Klum. James Corden'ın sunduğu The Late Late Show with James Corden'da anlattığına göre çocuklar küçükken işler daha kolay. Ama çocukların yaşları büyüdükçe bir anne olarak endişeleri de artıyor. Buna örnek olarak da en büyük çocuğu Leni'yi göstermişti.

Bir süredir model olarak kariyer yapan Leni, işleri gereği ya da arkadaşlarıyla yanından uzaklaştığında meraklandığını hiç gizlemedi Klum. Leni bir yere gittiğinde ve kendisini aramadığında meraklandığını söyledi. Hatta bir keresinde kızı yanında değilken onu defalarca aradığı halde telefonunu açmadığı için büyük bir endişeye kapıldığını gizlemedi. En çok da Leni bir araba aldığında bu endişenin büyüdüğünü gizlemedi Klum. "ilk olarak Leni bir araba aldığında bu zor bir durumdu. Sonra arabayla ülkeyi dolaşmaya gittiğinde bu daha da zordu."

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ÜÇ KEZ EVLENDİ

Heidi Klum, ilk evliliğini 1997 ile 2002 arasında Ric Pipino ile yaptı. Çiftin bu evlilikten çocuğu olmadı. Klum, daha sonra iş insanı Flavio Briatore ile birlikte oldu. Ondan Leni Klum olarak tanınan Helena dünyaya geldi. Fakat Klum ile Briatore evlenmedi.

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Klum daha sonra 2005 yılında gerçek adı Henry Olusegun Adeola Samuel olan Seal ile hayatını birleştirdi. Çift, yıllarca gösteri dünyasının en mutlu evliliklerinden birinin kahramanı olarak görüldü. Fakat herkesi şaşırtarak 2012 yılında yollarını ayırdılar, iki yıl sonra da boşanma resmen tamamlandı.

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SEAL, KLUM'UN KENDİSİNİ ALDATTIĞINI İLERİ SÜRDÜ

Bu olay öyle büyük gürültü kopardı ki Klum ve Seal, çok uzun süre magazin basınının manşetlerinden inmedi. İşte o süreçte Seal, Heidi Klum'un kendisini korumasıyla aldattığını ileri sürdü. Klum ile koruması Martin Kristen'ın, birlikte gittikleri İtalya, Sardinya tatilinde çekilen fotoğrafları basına yansıdı. Seal ile yollarını ayırdıktan sonra Klum gerçekten de bir süre Kristen ile birlikte oldu.

TMZ adlı internet sitesine konuşan Seal "Elbette Heidi'nin aniden bir rahibeye dönüşmesini beklemiyordum. Ama en azından çocuklarımın daha çok tanıdığı birini seçebilirdi. Bunu yapmadan önce en azından ayrılana kadar bekleyebilirdi" şeklinde sert sözler sarf etti. Heidi Klum ise kendisine yakın kaynaklar aracılığıyla Seal'ın öne sürdüğü bu aldatma iddialarını yalanladı.

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Heidi Klum, bir iç çamaşırı markası için kızı Leni ile birlikte bir kampanyada görev aldı. Fakat bunun ardından "genç kızını teşhir etmekle" suçlandı. Leni ise daha sonra bu eleştirilere "dikkate almıyorum" diye yanıt verdi.

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MODA TARİHİNE ADINI YAZDIRDI

1973 Almanya doğumlu olan Heidi Klum, gençlik yıllarında bir arkadaşının önerisiyle girdiği modellik yarışmasında dikkat çekti. Bu yarışmayı kazanan Klum, hemen ardından 1992 yılında bir anlaşma imzaladı ve kariyeri bu şekilde başladı. 1998 yılında Sports Illustrated Swimsuit'e poz verdi ve bu onun mesleğinde hızla yükselmesini sağladı. Ardından şöhretinin büyük bir bölümünü borçlu olduğu Vicüoria's Secret defilesine çıktı. Firmanın ilk Alman modeli olarak adını moda tarihine yazdırdı. Klum, 2000'li yıllarda Germany's Next Topmodel, Projeck Runway gibi TV programlarında da görev aldı. 2008 yılında ABD vatandaşlığı alan Klum'un Alman vatandaşlığı da sürüyor. Heidi Klum, dünyanın en çok kazanan modellerinden biri.