Ünlü oyuncu tek çocuğunun büyüdüğünü göremedi... Sevmeye doyamadan ölen babasının memleketine gidiyor

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Oysa daha gencecikti, 30 yaşına bile gelmemişti. Hem mesleğinde, hem hayatında daha yapacak çok şeyi vardı.

Üstelik geride henüz iki yaşında olan, yani doya doya sevemediği ve büyümesini bile göremeyeceği küçücük bir kız çocuğu bırakmıştı.

Aradan yıllar geçti. Babası öldüğünde sadece 2 yaşında olan o küçük kız büyüdü. Şimdi 18 yaşına gelen o genç kız hiç tanıyamadığı babasının köklerinin peşine düştü. Onun dünyaya gözlerini açtığı ülkeye doğru yola çıkmaya hazırlanıyor.





BABASININ MEMLEKETİNE GİDİYOR... AMACI ONU DAHA İYİ TANIMAK

Baba sevgisine doyamadan büyüyen o kız, 2008 yılında henüz 27 yaşındayken hayata veda eden ünlü oyuncu Heath Ledger'ın, meslektaşı Michelle Williams ile birlikteliğinden dünyaya gelen Matilda Ledger.

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Ledger'ın ölümünden sonra oyuncu annesi Michelle Williams'ın büyüttüğü Matilda, henüz 2 yaşındayken kaybettiği babasını biraz da olsa tanımak için onun doğduğu Avustralya'da okumaya karar verdi.

Woman's Day adlı derginin haberine göre Matilda, babasının ana vatanı olan Avustralya'da bir üniversitede yüksek öğrenim görmeyi planlıyor.

Fakat ondan önce de bir yıllık boş zamanını ülkeyi gezip babasının köklerinin izine düşerek geçirecek.

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AİLE ÖYKÜLERİNİ DİNLEMEYİ ÇOK SEVİYOR

Derginin haberine göre Matilda, zaman zaman dedesi ve babaannesinin yaşadığı Avustralya'ya gidip geliyor.

Orası kendini babasına en yakın hissettiği yer. Büyüklerinin ve Avustralya'daki akrabalarının anlattığı aile öyküleri de onun için çok çekici.

Belirtilenlere göre Matilda'nın dedesi ve babaannesi de erken yaşta hayata veda eden oğullarından kendilerine yadigar kalan Matilda ile daha fazla vakit geçirmek istiyorlar.

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Bu arada Matilda Ledger'ın babası Heath Ledger'dan kendisine kalan 16.3 milyon dolarlık bir mirasın sahibi olduğunu da hatırlatalım.

BABASINA OLAN BENZERLİĞİ DUDAK UÇUKLATIYOR

Zaman zaman annesi Michelle Williams ile birlikte çıktığı alışveriş turlarında ya da gittiği bazı etkinliklerde görüntülenen Matilda, kelimenin tam anlamıyla, hiç tanıyamadığı babasının kopyası gibi.

Fakat Matilda ve annesi Michelle Williams'a yakın kaynaklara göre bu benzerlik sadece görünüşle sınırlı değil. Matilda babasının zevklerini de paylaşıyor.

Yani onu belki hiç göremeden büyüdü ama belli ki bazı özellikleri genleriyle ona aktarıldı. Matilda ve annesinin aile dostlarına göre genç kız, tıpkı babası gibi satranç meraklısı.

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Bir aile dostu "Heath, satranç oynamaya tutkuluydu. Şimdi Matilda, babasından kalan satranç tahtasının önünde saatle geçiriyor" diye konuştu.

Annesi Michelle Williams da kızının bu hobisine destek veriyor. Bu arada Matilda'nın babası Heath Ledger'in, daha 10 yaşındayken Avustralya'nın Perth kendinde satranç şampiyonu olduğunu hatırlatalım.





'OĞLUMUN ENERJİSİNE SAHİP'

Nedendir bilinmez bazı aile üyelerinin "tekinsiz" diye nitelendirdiği bu benzerlikler sadece satranç ile ilgili değil.

Heath Ledger'in babası Kim, daha önce Matilda'nın; babasının mirasını sürdürdüğünü söylemişti.

Oğlunu gencecik yaşta kaybeden Kim Ledger, torunu Matilda'da gördüğü başka bir benzerliği de şöyle anlattı: " Çok meraklı. Heath'in enerjisine sahip. Heath, iki yaşından sonra neredeyse hiç uyumadı. Matilda da böyle."

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Baba Kim Ledger, Matilda'nın bu durumunu "Bu gerçekten harika" diyerek tanımladı.

HEATH LEDGER'IN YÜZ HATLARI KIZINDA

Bu kişilik özelliklerinin yanı sıra Matilda'nın en çok dikkat çeken yanı Heath Ledger'ın yüz hatlarına neredeyse kopyası gibi sahip olması.

Tıpkı onun gibi aynı renk dalgalı saçları var ve yüz hatları da birebir babasına benziyor.

Heath Ledger'in annesi Sammy de bu konuda, torunu Matilda'nın babasına olan benzerliğinin altını çizip "Aynı zamanda annesinin güzelliğine de sahip. Çok şanslı kız" diye konuştu.

'ŞİMDİYE KADAR YAŞADIĞIM EN HARİKA DENEYİM': Heath Ledger, ölümünden önce verdiği bir röportajda kızı Matilda'ya ne kadar sevdiğini şu sözlerle ifade etmişti: "Matilda harika, gözlemci ve bilge. Michelle ve ben onu çok seviyoruz. Baba olmak benim bütün beklentilerimin üzerinde. Şimdiye kadar yaşadığım en harika deneyim."

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FİLM SETİNDE TANIŞTILAR

Matilda'nın babası Heath Ledger ile annesi Michelle Williams, 2005 tarihli Brokeback Mountain (Brokeback Dağı) filminde birlikte rol aldılar. Set arkadaşlıkları aşka dönüştü ve birlikte olmaya başladılar.

O süreçte Matilda dünyaya geldi. Fakat Ledger ile Williams, 2007 yılında yollarını ayırdı.

Bu ayrılıktan bir yıl sonra da Heath Ledger, New York'ta bir otel odasında cansız halde bulundu. Ledger'ın ruhsal ve fiziksel olarak bitkin halde olduğu, reçeteli ilaçları yanlış kullanması nedeniyle öldüğü açıklandı.



'BEDENİM TÜKENDİ AMA BEYNİM ÇALIŞIYOR' Ledger ölümünden sadece birkaç ay önce New York Times'a verdiği röportajda her anlamda çok yorgun olduğunu anlatmıştı. Ledger "Düşünmekten kendimi alamıyorum. Bedenim tükendi ve beynim hala çalışıyor."





YARIM KALAN FİLMİ ARKADAŞLARI TAMAMLADI

Ledger öldüğü sırada he Imaginarium of Doctor Parnassus adlı filmde Tony rolünü canlandırıyordu.

Terry Gilliam'ın yönettiği filmin tamamlanması için Ledger'ın rolünü Johnny Depp, Jude Law ve Colin Farrell canlandırdı.

Her üç oyuncu da bu filmden kazandıkları parayı o sırada iki yaşında olan Matilda'ya bıraktı.

'KIZIMA AKRANI OLAN BİR KARDEŞ VERMEK İSTEDİM, AMA YAPAMADIM'

Heath Ledger'in kızı Matilda'nın annesi Michelle Williams, aktörden ayrıldıktan sonra Phil Elverum ile 2018-2019 arasında evli kaldı.

2020 yılında da tiyatro yönetmeni Thomas Kail ile evlendi. Bu evlilikten kısa bir süre önce Kail adında bir erkek çocuk dünyaya getirdi.

Williams, daha önce verdiği bir röportajda Matilda'ya ona yakın yaşlarda bir kardeş vermek istediğini ama bunu yapamadığını söylemişti.

Williams " Bunu gerçekten istedim. Matilda'nın kendi yaşıtı olan kardeşleri olmasını hep hayal ettik. Ama bunu gerçekleştiremedim" diye konuşmuştu.

ÖLÜMÜNDEN SONRA OSCAR KAZANDI: heath Ledger 2009 yılında The Dark Knight filmindeki performansıyla en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında Oscar kazandı. Adı açıklandığında bütün salon bir duygu seline kapıldı. Çünkü Ledger artık hayatta değildi. Ledger, hayatta veda ettikten sonra Oscar kazananlardan biri olarak sinema tarihine geçti. Yeri gelmişken bu isimler arasında Chadwick Boseman, James Dean, Walt Disney'in de bulunduğunu hatırlatalım.