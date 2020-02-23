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Haber Giriş: 23.02.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Hazırlıklar hızlandı

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Hazırlıklar hızlandı
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46. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’ne Pantene marka elçisi Demet Özdemir ev sahipliği yapacak.

Hazırlıklarını hızlandıran ünlü oyuncu, geçtiğimiz gün törende ‘Pantene Yıldızı Parlayanlar’ kategorisinde ödül alacak Alina Boz ve İlayda Alişan’la bir araya geldi.

Saç stilisti Önder Tiryaki, üç güzeli Nişantaşı’ndaki stüdyosunda ağırlayarak saç bakım önerilerinde bulundu. Güzeller, Tiryaki’den aldıkları önerilerle o özel gece için saç modellerine de karar verdi.

 

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