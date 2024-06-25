Yıllarca 'öteki kadın' diye gölgelerin içinde kaldı... Hazine odasının anahtarını ona vermişler

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Tıpkı şu anda Britanya'nın kraliçesi unvanını taşıyan Camilla Parker Bowles'a ya da resmi adıyla Kraliçe Camilla'ya olduğu gibi.

Çok değil, daha birkaç neslin bile hatırlayabileceği bir zaman öncesinde milyonların nefret ettiği, ülkesinin en sevilmeyen kadınlarından biriydi Camilla.

Şu anda evli olduğu Prens Charles'ın o dönemdeki karısı Prenses Diana'ya dünyaya dar eden kişiydi. Onun sevdiği, gözünün içine baktığı kocasını elinden alan, Diana'nın yuvasını yıkan "öteki" kadındı.

Elbette o zamanlarda birileri çıkıp "Bugün nefret ettiğiniz Camilla gün gelecek ülkenizin kraliçesi olacak. Yıllardır gerçekten sevdiği adamla evlenecek. Hatta onun ailesinin en değerli takılarıyla süslenecek" dese kimse ona inanmazdı elbette.

Aradan geçen zaman içinde Camilla'yı sevenlerin sayısının artıp artmadığı bilinmez ama sonuç olarak Charles, belli ki gerçekten sevdiği Camilla ile evlendi.

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Annesi Elizabeth ölünce onun yerine tahta geçti. Hatta normalde konsort kraliçe olarak anılması gereken karısı Camilla'yı bile "kraliçe" ilan etti.

Prenses Diana ise geride boynu bükük ve onsuz büyümenin acısını her zaman duyacak iki tane çocuk bırakarak gencecik yaşında bu dünyayla vedalaştı.

Elbette o hala birçok kişi için "gönüllerin prensesi"... Ama ortada bir de maddi gerçekler var.

O dönemde veliaht prens olan Charles ile evlenen Camilla, artık kocasıyla birlikte omuz omuza ülkesini temsil ediyor. Hatta Charles'ın kanser teşhisi aldığı ilk dönemde tedavisi sürerken tüm aileyi temsileN birçok etkinliğe katıldı bile.

Charles ile Camilla son olarak da aile için önemli bir etkinlik olan Ascot At Yarışları'nda görüntülendi. İkisi de gayet şıktı ve bu konuda değerlendirme yapanlardan tam not aldı. Genellikle durum böyle ama o etkinlikte Camilla ile ilgili dikkat çeken başka bir ayrıntı daha vardı.

Bu durum da "Charles, hazine dairesinin anahtarını ona verdi" tarzı esprilere bile yol açtı.

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Royal Ascot'a her gittiğinde özenle giyindi Camilla. Görünümünü de her biri İngiliz kraliyet ailesinin koleksiyonuna ait çok değerli bir takıyla tamamladı.

Bu kez öne çıkan ise birbirinden iri ve birbirinden gösterişli broşlar oldu. Öyle ki o broşları, ailesinden miras alan Kraliçe 2. Elizabeth bile sayılı zamanlarda ve sık sık takıyordu.

KRALİÇE BİLE ONLARI HER ZAMAN TAKMAZDI

Gelin, Kraliçe Camilla'nın, yılların acısını çıkarırcasına birbiri ardına taktığı o broşlara biraz daha yakından bakalım.

Etkinliklerin ilk günü Prens Albert adını taşıyan broşu kullandı Camilla. Tepeden tırnağa maviler giyen Camilla'nın broşunun tam ortasındaki iri mavi safir taş uzaktan bile görünecek türdendi. Etrafındaki elmaslar da öyle küçük değil epey büyük boyutluydu.

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Bu broşun özelliğine gelirsek... Kraliçe Victoria'ya, Prens Albert tarafından 1840'taki düğünlerinden bir gece önce hediye edildi bu broş.

Safir taşlı bu broşu Kraliçe 2. Elizabeth, genellikle mavi ya da mavi içeren kıyafetleriyle kullanıyordu.

YİNE AİLE YADİGARI BİR BROŞ

Camilla, bir sonraki gün yine mavi tonunda bir kıyafetle Ascot'a katıldı. Bu kez içine kupürlü beyaz bir bluz giymişti.

O gün de yine aile yadigarı bir broş taktı. O broş ise turkuaz rengindeydi. Özellikle etrafındaki elmas parçalarıyla dikkat çeken bu değerli broş ise bir zamanlar Kraliçe Mary'ye aitti.

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Kraliçe Mary, söz konusu broşu genellikle beş dizi inci gerdanlığını taktığında hemen onun altında kullanıyordu.

Aynı broş, 2020 yılında Kraliçe Elizabeth tarafından kullanıldı. Broşun iri taşının renginde bir elbise giyen Elizabeth üç sıra inci kolyesiyle birlikte kullanmıştı.

Bu turkuaz rengi broş da henüz prenses olduğu dönemde Mary'ye 1893 yılındaki düğünü öncesinde kayınpederi Kral Edward ve kayınvalidesi Kraliçe Alexandra tarafından verilmişti. Kraliçe Elizabeth de zaman zaman bu broşu kullanırdı.

EN ÇOK BU BROŞ KONUŞULDU

Kraliçe Camilla, Ascot at yarışlarının üçüncü gününde bu kez beyaz bir kıyafet giydi. Bu kez dikkat çeken ise yakasının sol yanına taktığı çok iri taşlı çevresi elmaslarla süslü bir broştu.

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Camilla'nın taktığı broşun adı ise Hindistan'ın Kadınları...

Kraliçe Mary'ye ait olan bu broş kendisine 1911 yılında Hindistan tarafından hediye edilmişti.

BU KEZ GERDANLIĞI KONUŞULDU

Camilla, yarışların beşinci günü ise bu kez broşuyla değil boynundaki gerdanlıkla bütün bakışları üzerinde topladı. Dört sıra incinin ortasında, etrafı elmaslarla süslü bu iri taşlı topaz gerdanlık ise Camilla'nın kendi koleksiyonundan.

Camilla için bu gerdanlığın farklı bir önemi de var. Bu değerli takı, 2000 yılında henüz veliaht prens olduğu dönemde Camilla'ya kocası Charles tarafından hediye edildi. Charles, Sotheby's tarafından düzenlenen bir müzayedeye katıldı ve bu göz alıcı gerdanlığı satın alıp karısının boynuna taktı. Söz konusu gerdanlık Camilla'nın en sevdiği takılarından biri.