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Haber Giriş: 16.09.2020 - 10:21 | Son Güncelleme:

Hilal Özdemir: Hazım Körmükçü iki kez intihara teşebbüs etti!

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Hilal Özdemir: Hazım Körmükçü iki kez intihara teşebbüs etti!
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Ünlü şarkıcı Hilal Özdemir dün “Söylemezsem Olmaz” programına konuk oldu. Özdemir hem yaşadığı maddi zorlukları hem de yeni şarkısı “Her Şeye Rağmen” hakkında açıklamalarda bulundu.

2015 yılında boşandığı eski eşi Hazım Körmükçü için “Çocuklarını görmüyor ve nafakasını ödemiyor” diyen ünlü şarkıcı, zor günlerinden eski eşini sorumlu tuttu. Sunucu Seren Serengil’in “Hazım Körmükçü sizden ayrılmamak için intihara teşebbüs ettiği doğru mu?” sorusuna Özdemir, “Maalesef öyle bir süreç oldu. İki kere teşebbüs etti. Eski eşimden şiddet de gördüm. Ama ifşa etmedim. Utanarak bunu saklamak çok yanlıştı.”

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