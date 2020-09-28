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Haber Giriş: 28.09.2020 - 11:07 | Son Güncelleme:

Hazer Amani ve Sıla tatilde! 'Biraz da eğlenelim'

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Hazer Amani ve Sıla tatilde! 'Biraz da eğlenelim'
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Ünlü şef Hazer Amani, eşi Sıla Gençoğlu ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı. Amani'nin "Biraz da eğlenelim" notuyla yaptığı paylaşıma takipçilerinden beğeni yağdı.

Ünlü şef Hazer Amani, şarkıcı Sıla Gençoğlu ile sekiz ay önce sade bir tören ile dünyaevine girdi.

Mutlu evlilikleri süren çift, bir süredir Bodrum'da tatil yapıyor.

Amani, eşi ile birlikte çekilen bu karesini sosyal medya hesabından yayınladı.

Hazer Amani'nin "Biraz da eğlenelim" notuyla yaptığı paylaşıma takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

Hazer Amani ve Sıla tatilde Biraz da eğlenelim

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