Hazer Amani Sıla'yı unutamıyor

Çiftin bir hayranı onların fotoğraflarını paylaşıp, “Ben paylaştığım hiçbir fotoğrafı ve videoyu silmeyeceğim. Hatıralar güzeldir. Sizi çok seviyorum canlarım” notunu yazdı.

Bunu gören Amani de kayıtsız kalmadı. Ünlü şef, hayranının bu paylaşımını kendi Instagram sayfasının Hikaye kısmında yayınladı. Amani’nin bu paylaşımı üzerine sosyal medyada “Sıla’yı unutamıyor” diye yorumlar yapıldı.