Hazer Amani kimdir, kaç yaşında?

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu ile hayatını birleştiren ünlü şef Hazer Amani'nin hayatı merak konusu oldu. Magazin gündeminde yer alan evlilik haberleri sonrası vatandaşlar Sıla Gençoğlu ile nikah masasına oturan Hazer Amani'nin biyografisini sorgulamaya başladı. Peki, Hazer Amani kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, şarkıcı Sıla ile evlenen Hazer Amani'nin hayatı ve merak edilen biyografisi.

Hazer Amani İstanbul'da düzenlenen sade bir nikah töreniyle şarkıcı Sıla Gençoğlu ile dünya evine girdi. Ünlü çiftin magazin gündeminde yer alan evlilik haberi sonrası Hazer Amani kimdir sorusu özellikle magazin takipçileri tarafından en fazla araştırılan konulardan oldu. İşte, Hazer Amani'nin biyografisi ve hayatına ilişkin detaylı bilgiler.

HAZER AMANİ KİMDİR?

1977 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Annesi Türk babası ise İranlı olan Hazer Amani, lise eğitimini TED Ankara Koleji'nde tamamladıktan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Sosyoloji Bölümü'nden mezun oldu.

ODTÜ'den mezun olduktan sonra Güney Afrika'da aşçılık eğitimi aldı. Okulunu birincilikle bitirip Güney Afrika’da çalışmaya başlamış ardından da 4 yıllık bir programla dünya şarapları ve şarap yetiştiriciliği hakkında eğitim almıştır.

9 yılın ardından Güney Afrika'dan İstanbul'a dönmüş ve 2010 yılında ünlü bir restaurantın Executive Chefi olarak görev almıştır. 2011'de katıldığı bir yarışmada yılının "En Yaratıcı Şefi" ödülünü almıştır.

Geçtiğimiz yıl MasterChef isimli yarışma programında Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu ile birlikte jüri üyeliği yapan Hazer Amani, daha sonra The Taste Türkiye'de moderatör olarak görev aldı.