Hazer Amani:İşin ekonomik boyutu olmasa bırakın birkaç ayı bir sene bile evde durulur
MAG dergisine konuşan ünlü şef Hazer Amani, eşi Sıla Gençoğlu ile karantina günlerini anlattı: .
-Gayet mutluyuz. En sevdiğimiz şeylerle geçiyor vaktimiz; yemek yapıyor, müzik dinliyoruz. .
-Mutfakta işimizi bitirip içeri geçiyoruz. Sonra güzel bir müzik açıyor ve tekrar mutfağa giriyoruz. Tabii ki dikkat etmeye de çalışıyor, sabahları spor yapıyoruz. Güzel geçiyor. .
-Bu işin ekonomik boyutu olmasa bırakın birkaç ayı bir sene bile evde durulur. Güzel okuma alışkanlıkları olanlar bu dönemde sıkılmaz.”
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