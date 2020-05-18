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Haber Giriş: 18.05.2020 - 15:51,Son Güncelleme:

Hazer Amani:İşin ekonomik boyutu olmasa bırakın birkaç ayı bir sene bile evde durulur

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Hazer Amani:İşin ekonomik boyutu olmasa bırakın birkaç ayı bir sene bile evde durulur
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MAG dergisine konuşan ünlü şef Hazer Amani, eşi Sıla Gençoğlu ile karantina günlerini anlattı: .

-Gayet mutluyuz. En sevdiğimiz şeylerle geçiyor vaktimiz; yemek yapıyor, müzik dinliyoruz. .
-Mutfakta işimizi bitirip içeri geçiyoruz. Sonra güzel bir müzik açıyor ve tekrar mutfağa giriyoruz. Tabii ki dikkat etmeye de çalışıyor, sabahları spor yapıyoruz. Güzel geçiyor. .
-Bu işin ekonomik boyutu olmasa bırakın birkaç ayı bir sene bile evde durulur. Güzel okuma alışkanlıkları olanlar bu dönemde sıkılmaz.”

 

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