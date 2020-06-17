Hazer Amani eşi Sıla'nın doğum gününü kutladı: Ne iyi yaptın, girdin hayatıma

Şarkıcı Sıla, 40 yaşına girdi. Sıla'nın eşi Hazer Amani, "Nice mutlu yıllara tatlım. Ne iyi yaptın, girdin hayatıma. İyi ki doğdun, iyi ki yol arkadaşım oldun" ifadelerini kullanarak bir mesaj yayınladı.



Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa 'mutlu yıllar' yorumları yapıldı.