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Haber Giriş: 17.06.2020 - 13:16,Son Güncelleme:

Hazer Amani eşi Sıla'nın doğum gününü kutladı: Ne iyi yaptın, girdin hayatıma

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Hazer Amani eşi Sıla'nın doğum gününü kutladı: Ne iyi yaptın, girdin hayatıma
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Ünlü şef Hazer Amani, eşi Sıla Gençoğlu'nun (40) doğum gününü yaptığı romantik bir paylaşımla kutladı.

Şarkıcı Sıla, 40 yaşına girdi. Sıla'nın eşi Hazer Amani, "Nice mutlu yıllara tatlım. Ne iyi yaptın, girdin hayatıma. İyi ki doğdun, iyi ki yol arkadaşım oldun" ifadelerini kullanarak bir mesaj yayınladı.

Hazer Amani eşi Sılanın doğum gününü kutladı: Ne iyi yaptın, girdin hayatıma

Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa 'mutlu yıllar' yorumları yapıldı.

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