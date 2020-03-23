MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriHazar Ergüçlü: Yaşlılara değil hepimize yasaklanmalı
GeriMagazin Hazar Ergüçlü: Yaşlılara değil hepimize yasaklanmalı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 23.03.2020 - 11:53,Son Güncelleme:/

Hazar Ergüçlü: Yaşlılara değil hepimize yasaklanmalı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hazar Ergüçlü: Yaşlılara değil hepimize yasaklanmalı
Abone Olgoogle-news

Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı, koronavirüs (corona virüs) salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşların ikametlerinden dışarıya çıkmalarının sınırlandırıldığını duyurdu. Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü de sosyal medya hesabından, "Yaşlıların rencide edilmesi çok üzücü" ifadelerini kullanarak bir paylaşımda bulundu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan salgına karşı insanlar koronavirüsün daha fazla yayılamaması ve tedbir almak amaçlı kendilerini eve kapatarak karantinaya alıyor.

İçişleri Bakanlığının koronavirüs nedeniyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların dışarı çıkmasını yasaklamasının ardından Oyuncu Hazar Ergüçlü, Instagram'ın hikaye kısmından bir paylaşım yaptı.

"HEPİMİZE YASAKLANMALI"

Ergüçlü, "Yaşlıların bu şekilde rencide edilmesi gerçekten çok üzücü. Eğer gerekliyse, dışarıya çıkmak sadece yaşlılara değil hepimize yasaklanmalı" ifadelerini kullandı.

Hazar Ergüçlü: Yaşlılara değil hepimize yasaklanmalı


False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle