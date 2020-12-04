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Haber Giriş: 04.12.2020 - 10:15 | Son Güncelleme:

Hazar Ergüçlü: Tercihim Onurcuğum

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Hazar Ergüçlü: Tercihim Onurcuğum
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Hazar Ergüçlü, “İbrahim Selim ile Bu Gece” programına konuk oldu.

Kendisiyle ilgili merak edilenleri yanıtlayan oyuncuya Selim, “O mu Bu mu” köşesinde “Kiminle paraşütle atlamak isterdin” sorusunu sordu. Ekrana yansıttığı fotoğraflarda ikişerli halde Türkiye’den ve dünyadan ünlü isimleri gösteren sunucu, Ergüçlü’den seçim yapmasını istedi. Slaytın sonunda ekrana yansıtılan fotoğraflarla birlikte “Brad Pitt mi Onur Ünlü mü?” sorusunu soran İbrahim Selim’e ünlü oyuncu şu yanıtı verdi: “Ay iğrençsiniz, kalkıp gidiyorum! Onurcuğum tabii ki...” 

 

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