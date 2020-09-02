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Haber Giriş: 02.09.2020 - 09:34 | Son Güncelleme:

Hazar Ergüçlü özel şoför tuttu

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Hazar Ergüçlü özel şoför tuttu
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Kazandığı reklam gelirleriyle konuşulan Hazar Ergüçlü, özel şoför tuttu. Arkadaşıyla Nişantaşı’nda yemek yiyen oyuncu, görüntülendiğini fark edince hemen şoförünü çağırdı, lüks aracıyla oradan uzaklaştı.

Son dönemde rol aldığı dizi ve reklam filmleriyle adından söz ettiren Hazar Ergüçlü, geçen gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Arkadaşıyla bir mekanda yemek yiyen oyuncu, görüntülendiğini anlayınca morali bozuldu. En son 500 bin TL’ye bir spor markasıyla anlaşma yaptığı iddiasıyla gündeme gelen Ergüçlü, şoförünü arayarak bulunduğu yeri tarif etti. Lüks aracının gelmesinin ardından genç oyuncu, evinin yolunu tuttu.

Hazar Ergüçlü özel şoför tuttu


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