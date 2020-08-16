Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü’nün fotoğrafına yorum yağdı

Yaklaşık 2.5 yıldır her pozları yorum rekoru kıran çifte ilgi her zamanki gibi büyüktü. Sosyal medya kullanıcıları yine aradaki yaş farkına dair yazılar yazdı. Hazar Ergüçlü “Bu durum bizim için hiç sorun değilken millete ne oluyor anlamadım” demişti. Onur Ünlü ise konu hakkındaki soruya şu cevabı vermişti:

“Aramızda yaş farkı olduğunu gazetelerden öğrenmiştim. Birlikteyken bunu konuşmuyoruz.”