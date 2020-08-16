Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü’nün fotoğrafına yorum yağdı
Oyuncu Hazar Ergüçlü (28) ile kendisinden 19 yaş büyük sevgilisi, yönetmen Onur Ünlü’nün (47) bu fotoğrafını, Umut Evirgen çekip sayfasında paylaştı.
Yaklaşık 2.5 yıldır her pozları yorum rekoru kıran çifte ilgi her zamanki gibi büyüktü. Sosyal medya kullanıcıları yine aradaki yaş farkına dair yazılar yazdı. Hazar Ergüçlü “Bu durum bizim için hiç sorun değilken millete ne oluyor anlamadım” demişti. Onur Ünlü ise konu hakkındaki soruya şu cevabı vermişti:
“Aramızda yaş farkı olduğunu gazetelerden öğrenmiştim. Birlikteyken bunu konuşmuyoruz.”
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle