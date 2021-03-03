Hazar Ergüçlü: Daha cesur ve netim

◊ Kamerayı çok seviyorum. Değiştim, rahatladım artık. Daha cesurum ve netim.

◊ Son bir senede çok fazla şey yaşadım. Bir yere gidememekten, maske takmak zorunda olmaktan, bir mekana gidip dans edememekten bunaldım. Zincirlerimden kurtuldum ben de değiştim. Artık birçok şey umurumda değil. Beni kırmak eskisi kadar kolay değil.

◊ Müthiş rahatladım. Çok pizza yiyorum. Biraz kilo alsam da “Olduğum gibi güzelim” diyebiliyorum. Ya da sivilcem olması güzel hissetmeme engel olmuyor.

◊ Yalan söylemeyeceğim. Pandemi beni içten içe mutlu ediyor. Evet, insanlık korkunç bir şeyle boğuşuyor olabilir. Ben de aynı karamsarlık içindeyim ama mutluyum. Sağlam hissediyorum.

◊ Çok spor yapmak gelmiyor içimden. Adım sayım var, günlük olarak onu tamamlamaya dikkat ediyorum. Günde mutlaka 400 kalori harcıyorum. Kendime bakmayı, yemek yapmayı seviyorum.

Onur beni anda tutuyor

◊ Hazar Ergüçlü, yönetmen sevgilisi Onur Ünlü ile ilgili ise şunları söyledi: “Onur beni hep anda tutuyor. Normal sohbet ederken öyle bir şey söyler ki, aklında başka bir şey varken konuşmak söz konusu değildir. Bir cümlede anlatırsam, onunla kendim olmayı ve bununla gurur duymayı öğreniyorum.”