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Ali KESER
Haber Giriş: 31.07.2021 - 08:21 | Son Güncelleme:

Hazal Subaşı'ndan ayrılan Rıza Kocaoğlu eski haline geri döndü

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Hazal Subaşı'ndan ayrılan Rıza Kocaoğlu eski haline geri döndü

3 yıldır aşk yaşayan Rıza Kocaoğlu ile Hazal Subaşı, mart ayında ayrılık kararı almıştı. Rıza Kocaoğlu, yazın başlamasıyla arkadaşlarıyla Bodrum tatiline çıktı.

Ünlü oyuncu önceki gün Bitez’deki Sarnıç Beach’te görüntülendi.

Yönetmen Neslihan Yeşilyurt ile denize girerken objektife takılan Kocaoğlu, kısa bir süre yüzdükten sonra şezlonguna döndü.

Hazal Subaşından ayrılan Rıza Kocaoğlu eski haline geri döndü

Geçtiğimiz yıl göbekli fotoğrafı çok konuşulan oyuncu, eski sevgilisi Hazal Subaşı ile detoksa girmiş ve çok zayıflamıştı. Kocaoğlu’nun göbekli halini görenler, “Ayrılır ayrılmaz eskiye dönmüş” yorumunda bulundu.

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Hazal Subaşından ayrılan Rıza Kocaoğlu eski haline geri döndü

 



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