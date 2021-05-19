Hazal Kaya'nın yeni imajı

Pera Palas dizisi ile ekranlara dönmeye hazırlanan Hazal Kaya, yeni imajını Instagram'dan paylaştı. Pera Palas dizisindeki yeni rolü için saçlarını kızıla boyatan Kaya'nın yeni imajına hayranları beğeni yağdırdı.

TEESSÜF EDERİM!

Kaya, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın altına ise şu notu düştü:

Oldum olası saçlarımla oynamaya bayılırım! Annemin tabiriyle yolunmuş tavuk modelinden.... ki insan animelere özenebilir bence. İlk işimi almama sebep olan bu sefer de Pocahontas'a özendiğim simsiyah ve upuzun saçlara, denemediğim çok az model ve renk kalmıştır herhalde.

Pera Palas gibi sıra dışı bir işe başlarken de öff izlemek için de izlemeniz için de deli gibi sabırsızlanıyorum! Radikal bir değişiklik yapalım da canım Esramın ruhuna uygun olsun dedik. Şimdi esas meseleye geleyim. Bugüne kadar sana bu tonlar çok yakışır diye fotoğrafta gördüğünüz renkten ve tonlarından bana bahsetmemiş olan bütün arkadaşlarıma teessüf ediyorum, hepinize yazıklar olsun! Engeli basıyorum.

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?