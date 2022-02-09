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Hazal Kaya'dan yeni fotoğraf... 'Hem ana hem hala'

#Yasmin Erbil#Mehmet Ali Erbil#Nergis Kumbasar
Hazal Kayadan yeni fotoğraf... Hem ana hem hala

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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Oyuncu Hazal Kaya yakın arkadaşları Bülent-Ceyda Şakrak çiftini ziyaret etti. Şakrak'ın paylaştığı fotoğraf büyük ilgi gördü.

Geçtiğimiz günlerde Ali Atay ile evlilik yıl dönümlerini kutlayan Hazal Kaya arkadaş ziyaretine gitti. Yan komşuları Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci ile bir araya gelen Kaya, oğlu Fikret Ali ve Şakrak çiftinin oğulları Okan Ali ile zaman geçirdi. O anları ölümsüzleştiren Bülent Şakrak sosyal medya hesabından paylaştığı bu fotoğrafa 'Hem ANA hem HALA' notunu düştü.

Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa çok sayıda da yorum yapıldı.

Hazal Kayadan yeni fotoğraf... Hem ana hem hala

Yasmin Erbil’den ‘onur’ davası

ŞOVMEN Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, “Eşim beni üç kadınla aldattı, o kadınlardan biri de Yasmin Erbil” diyen sosyal medya fenomeni Cansu Nur Çufalı’yı mahkemeye verdi. Çufalı hakkında 1 ay uzaklaştırma kararı aldıran Erbil, onunla birlikte katıldığı programın sunucusu Arto’ya 200 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Yasmin Erbil dilekçesinde onurunun ayaklar altına alındığını iddia etti. Avukatı Şeyda Yıldırım da “Oyunculuğa yeni başlamış olan müvekkilin adının bu şekilde iftiralarla anılması, geleceği için vahim sonuçlar yaratabilmektedir. Psikolojisi bozulmakta, kişilik hakları zedelenmekte, onuru ve namusu lekelenmeye çalışılmaktadır” dedi. (Özge EĞRİKAR)

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Uraz’la romantik bir yemek yeriz

Ekranların üç yakışıklı oyuncusu Kaan Yıldırım, Serkan Çayoğlu ve Uraz Kaygılaroğlu, önceki gün Etiler’deki Steakroom’da yemek yedi.

Hazal Kayadan yeni fotoğraf... Hem ana hem hala

Ekip çıkışta soruları yanıtladı. Danla Bilic’le aşk yaşadığı konuşulan Kaan Yıldırım, yaptığı espriyle arkadaşlarını güldürdü: “Öyle bir şey yok. Kalbim boş. Olsa zaten paylaşıyorum. 14 Şubat’ı da yalnız geçireceğim. Belki Uraz’la romantik bir yemek yeriz.”

DÜĞÜN YAZA

Uzun zamandır meslektaşı Özge Gürel’le birlikte olan Serkan Çayoğlu da düğünün ne zaman olacağı sorusuna şöyle yanıt verdi: “Kısmetse yaz aylarında evleneceğiz, ancak tam tarih belli değil. Hazırlık aşamasındayız.” (Behlül AYDIN)

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Hazal Kayadan yeni fotoğraf... Hem ana hem hala

Sete yemek molası

Kanal D’nin sevilen dizisi “Sadakatsiz”in oyuncuları Cansu Dere, Berkay Ateş, Melis Sezen ve Taro Emir Tekin, önceki gün Arnavutköy’deki Sur Balık’ta görüntülendi.

Hazal Kayadan yeni fotoğraf... Hem ana hem hala

Mekan çıkışı hayli keyifli görünen ekip, sete dönecekleri için soruları yanıtsız bıraktı: “Set arası fırsat bulup yemeğe çıktık, hiç vaktimiz yok. Daha sonra konuşuruz.” (Sayit DURMAZ)

Doğduğu ev müze oluyor

İBRAHİM Tatlıses’in Şanlıurfa’da doğduğu ev müzeye dönüştürülüyor. Avlusunda mağara da bulunan, Hızmalı Mahallesi’ndeki evin turizme kazandırılması için Şanlıurfa Valiliği ile Haliliye Belediyesi arasında protokol imzalandı.

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Hazal Kayadan yeni fotoğraf... Hem ana hem hala

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, projenin kent için hayırlı olmasını dileyerek şöyle konuştu: “Şanlıurfalı sanatçı İbrahim Tatlıses’in doğduğu evi restore ederek, isminin verileceği bir müzeye dönüştüreceğiz. Projemiz, Şanlıurfa’nın ‘bacasız sanayi’ olarak adlandırdığımız turizmde yakaladığı ivmeyi daha da yukarılara taşınması anlamında önem taşıyor.” (Ömer ŞULUL/DHA)

Gençler onu istedi

GENÇLİK festivali Bitexen Winterfest için yapılan anketlerde öğrencilerin sahnede görmeyi en çok istediği isim seçilen Aleyna Tilki, önceki akşam etkinlik kapsamında Uludağ’da konser verdi.

Hazal Kayadan yeni fotoğraf... Hem ana hem hala

Tilki, biletleri günler öncesinden tükenen konserinde sevilen şarkılarını seslendirdi. Sahne şovunda genç popçuya dört dansçı eşlik etti. Arka arkaya konserler vermeye devam eden Aleyna Tilki, 12 Şubat Cumartesi akşamı da Kıbrıs’taki Nuh’un Gemisi Otel’de sahneye çıkacak.

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2 yıl sonra kapalı gişe

BAŞROLÜNÜ Serenay Sarıkaya’nın üstlendiği “Alice” müzikali, 2 yıl aradan sonra yeniden perde açtı.

Hazal Kayadan yeni fotoğraf... Hem ana hem hala

Lewis Carroll tarafından yazılan ve bugüne kadar 174 dile çevrilen “Alice Harikalar Diyarında” eserinden uyarlanan müzikal, önceki akşam Zorlu PSM’de sahnelendi. Büyük ilgi gören gösterinin tüm biletleri günler öncesinden tükendi. Serenay Sarıkaya’nın ‘Alice’, Ezgi Mola’nın ‘Kraliçe’, Enis Arıkan’ın ‘Tavşan’, Şükrü Özyıldız’ın ‘Şapkacı’, İbrahim Selim’in ‘Kral’ ve Merve Dizdar’ın da ‘Kedi’ rolünde seyirci karşısına çıktığı müzikalin finalinde ekip ayakta alkışlandı. “Alice” aynı adreste seyirciyle buluşmaya devam edecek.

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Sessiz kaldılar

Oyuncu Sezin Akbaşoğulları önceki akşam bir erkek arkadaşıyla Cihangir’deydi.

Hazal Kayadan yeni fotoğraf... Hem ana hem hala

İkili, fotoğraflarının çekildiğini fark edince hızlı adımlarla uzaklaştı. Oyuncu, muhabirlerin sorularına yanıt vermedi.  (Sayit DURMAZ)

 'Dürüst sevin'

Yıldız Tilbe önceki gün Nişantaşı’nda çıktığı alışveriş turunda görüntülendi.

Hazal Kayadan yeni fotoğraf... Hem ana hem hala

Sanatçı, Sevgililer Günü için bir planı olup olmadığı sorulunca şöyle dedi: “Sevgilim yok. Ne yapayım ben Sevgililer Günü’nü?” Ünlü şarkıcı, bir gencin “Abla sevgili yapalım mı, yapmayalım mı?” sorusuna da şu karşılığı verdi: “Yapın hayatım. Dürüst sevin, aldatmayın. Sevgi kadar sizi mutlu eden, hayatta tutan hiçbir şey yok. Çok sev, sana yakışır.” (Behlül AYDIN)

Pişti olduk

Zeynep Bastık, köpeği Tombi ile “Arkadaş Canlısı” adlı programa konuk oldu.

Hazal Kayadan yeni fotoğraf... Hem ana hem hala

Ünlü şarkıcı, bir örnek giyindiği köpeğiyle fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak programın duyurusunu yaptı: “Tombi’yle dostlarımın programı ‘Arkadaş Canlısı’nın konuğu olduk. Bir de şu şekil pişti olduk kendisiyle.”

 

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#Yasmin Erbil#Mehmet Ali Erbil#Nergis Kumbasar

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