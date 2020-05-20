Hazal Kaya'dan esprili paylaşım: Oğlum babasına benziyor arkadaşlar

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Hazal Kaya'dan esprili paylaşım: Oğlum babasına benziyor arkadaşlar
Hazal Kaya, Anneler Günü'ne özel oğlu Fikret Ali ile çekildiğim bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa 'Oğlunuz eşinizin kopyası' yorumları yapılmıştı. Fikret Ali'nin kime benzediği halen tartışılırken Kaya, oğlu Fikret Ali'yi babası Ali Atay'a benzetenlere esprili bir şekilde yanıt verdi. Oğlunun ayaklarını paylaşan güzel oyuncu, "Oğlum babasına benziyor arkadaşlar" dedi.
Hazal Kaya 5 yıllık sevgilisi Ali Atay ile geçtiğimiz yıl şubat ayında nikah masasına oturmuştu. Çiftin oğulları geçtiğimiz yıl kasım ayında dünyaya geldi. 3 ay önce anne olan Hazal Kaya, dün gece Özgür Masur defilesinde ortaya çıktı. Kaya, doğum kilolarıyla ilgili sorulara "kilo dediğin nedir, alınır verilir... Önemli olan evlatlarımızın sağlığı" dedi.
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