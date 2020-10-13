Hazal Kaya ve oğlu Fikret Ali'den yeni fotoğraf!

Kasım ayında oğlu Fikret Ali'yi kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tadan oyuncu Hazal Kaya, setlere geri döndü. Kaya, oğlu Fikret Ali ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı. 29 yaşındaki oyuncunun "En iyi gün" notuyla yaptığı paylaşıma takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.





