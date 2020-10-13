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Hazal Kaya ve oğlu Fikret Ali'den yeni fotoğraf!
Oyuncu Hazal Kaya, 10 aylık oğlu Fikret Ali ile fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Kaya'nın "En iyi gün" notuyla yaptığı paylaşım takipçilerinden büyük ilgi gördü.
Kasım ayında oğlu Fikret Ali'yi kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tadan oyuncu Hazal Kaya, setlere geri döndü. Kaya, oğlu Fikret Ali ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı. 29 yaşındaki oyuncunun "En iyi gün" notuyla yaptığı paylaşıma takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.
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