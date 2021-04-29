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Haber Giriş: 29.04.2021 - 11:20 | Son Güncelleme:

Hazal Kaya: Mücadele etmekten vazgeçmeyeceğim

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Hazal Kaya: Mücadele etmekten vazgeçmeyeceğim

HAZAL Kaya, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye’nin yeni iyi niyet elçisi oldu.

UNFPA Türkiye, bu işbirliğini sosyal medya yayınıyla duyurdu. UNFPA Türkiye Temsilcisi Hassan Mohtashami, “Böylesine başarılı genç bir kişinin ailemize katılması bizim için büyük bir onur” dedi.

Hazal Kaya da şöyle konuştu: “Aranızda olduğum için çok mutluyum. Yıllardır tek başıma bir şeyler yapmaya çalışıyordum. Görüldüklerini hissetmenin kırılgan gruplara ne kadar iyi geldiğini son birkaç yılda fark ettim. Bu yolda UNFPA gibi bir çatının altında mücadele veriyor olmak benim için çok kıymetli.” Özellikle koronavirüs salgınıyla cinsiyet temelli şiddetin arttığına dikkat çeken Kaya, “Yarattığımız etkinin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum” dedi.

Hazal Kaya, “Bütün kadınların, kız çocuklarının ve kırılgan grupların daha sağlıklı, güvenli ve eşit bir dünyada yaşaması için mücadele etmekten vazgeçmeyeceğim” dedi.

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