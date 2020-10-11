MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriHazal Kaya, kız çocuklarına destek olacak
GeriMagazin Hazal Kaya, kız çocuklarına destek olacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 11.10.2020 - 11:58 | Son Güncelleme:

Hazal Kaya, kız çocuklarına destek olacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hazal Kaya, kız çocuklarına destek olacak
Abone Olgoogle-news

BİRLEŞMİŞ Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) elçilerinden Hazal Kaya, Dünya Kız Çocukları Günü’nün konferans moderatörlüğünü yapacak.

Etkinlik, bugün saat 16.00’da UNFPATurkey YouTube hesabında canlı olarak düzenlenecek. Ünlü oyuncu, “Dünya Kız Çocukları Günü’nde kız çocuklarına yönelik ayrımcılığın, dışlamanın ve şiddetin olmadığı bir dünya için bir araya geliyoruz. Bu soruna çözüm bulmak için bir arada çözüm arayacağız” çağrısını yaptı.
Birleşmiş Milletler, 2012 yılında 11 Ekim’i Dünya Kız Çocukları Günü ilan etti. Her yıl dünyanın her yerinde kutlanan bu günde, kız çocuklarının cinsiyetlerinden dolayı maruz kaldığı eşitsizlik konularında farkındalık arttıracak çalışmalar düzenleniyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle