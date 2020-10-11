Hazal Kaya, kız çocuklarına destek olacak

Etkinlik, bugün saat 16.00’da UNFPATurkey YouTube hesabında canlı olarak düzenlenecek. Ünlü oyuncu, “Dünya Kız Çocukları Günü’nde kız çocuklarına yönelik ayrımcılığın, dışlamanın ve şiddetin olmadığı bir dünya için bir araya geliyoruz. Bu soruna çözüm bulmak için bir arada çözüm arayacağız” çağrısını yaptı.

Birleşmiş Milletler, 2012 yılında 11 Ekim’i Dünya Kız Çocukları Günü ilan etti. Her yıl dünyanın her yerinde kutlanan bu günde, kız çocuklarının cinsiyetlerinden dolayı maruz kaldığı eşitsizlik konularında farkındalık arttıracak çalışmalar düzenleniyor.