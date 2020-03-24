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Haber Giriş: 24.03.2020 - 13:16,Son Güncelleme:/

Hazal Kaya isyan etti: Yaşlılar risk grubunda ama...

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Hazal Kaya isyan etti: Yaşlılar risk grubunda ama...
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Ünlü oyuncu Hazal Kaya sosyal medya hesabından isyan etti; 'Virüsün yaşlılardan bulaşacağı fikrine nasıl kapıldı bunca insan?'

Son günlerde aratan corona virüsü salgını sonrası tüm Türkiye'ye 'evde kal' çağrısı yapıldı. Salgından en çok etkilenen 65 yaş ve üzeri vatandaşların dışarı çıkmasına kısıtlama getirildi.

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, bu uyarının yanlış anlaşıldığını belirtip sosyal medya hesabından isyan etti. Hastalığı yaşlıların yaymadığını belirten Kaya; 'Yahu “yaşlılar” risk grubu, yani bu virüsü kapmaları halinde ölüm tehlikeleri var. Dışarı çıkmaları bu yüzden yasaklandı. Onları korumak için. Virüsün onlardan bulaşacağı fikrine nasıl kapıldı bunca insan? Bu yanlış anlaşılmayı kim düzeltecek?' mesajını paylaştı.

Hazal Kaya isyan etti: Yaşlılar risk grubunda ama...


 

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