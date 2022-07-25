Hazal Kaya-Ali Atay'dan güzel haber... İkinci bebek yolda!

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Fikret Ali abi oluyor... Hazal Kaya, aldığım duyumlara göre ikinci bebeğine 3 aylık hamile. 2019’un başında, 6 yıllık beraberliğin ardından meslektaşı Ali Atay’la nikâh masasına oturan güzel oyuncu, aynı yıl bebeğini kucağına almıştı.





Geçtiğimiz aralık ayında da Kaya’nın bebek beklediği yönünde iddialar ortaya atılmış, ancak yalanlanmıştı. Bu kez haberin doğru olduğunu öğrendim.Yaz aylarını arkadaşları Tanem Sivar-Edhem Dirvana ile beraber Bozburun’da geçiren çift, mutlu haberin tadını Fikret Ali ve sevdikleriyle çıkarıyor. Bebeklerini sağlıkla kucaklarına almaları dileğiyle...

Alexander Wang İstanbul gecelerinde

1 haftadır İstanbul’da olan Alexander Wang’e sanırım bir tek ben rastlamadım! Paris Moda Haftası’ndaki koleksiyon tanıtımının ardından İstanbul’a gelen ünlü modacı, şehri geziyor.



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Fotoğrafçı Cüneyt Akeroğlu’nun da eşlik ettiği modacının her gün bir başka isimle fotoğrafını görüyorum sosyal medyada. Bu kez cemiyetin ünlü isimleri Etel Baler ve Melis Çiftçi rast gelmiş ünlü modacıya! Fotoğraflardan bile belli oluyor; birlikte çok eğlenmişler.

Setlere dönüyor

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu’nun yapımcılığını üstlendiği “Leylifer” isimli dizinin oyuncu kadrosu belli oldu. Senaryosunu Nihan Eren’in yazdığı, Metin Balekoğlu’nun yöneteceği dizide Can Verel başrolde yer alacak.



Geçmişte birçok başarılı yapımda rol alan ünlü oyuncu Berna Keskin de günlük olarak yayınlanacak dizinin kadrosuna dahil oldu. Keskin, oyunculuk kariyerine “Leylifer”le devam edecek.

Sevgilisinin yeni yaşını kutladı

Derin Mermerci özel hayatını göz önünde yaşamamayı tercih ediyor. Ancak önceki gün bir istisna yaparak, 2 yıllık sevgilisi Murat Aslan’ın doğum gününü bir Instagram postuyla paylaştı.



Birlikte çıktıkları kış tatilinden bir fotoğraf paylaşan Mermerci, sevgilisine yeni yaşı için mutluluk ve esenlik diledi.