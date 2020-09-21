Hazal güzel açıklamalar yapıyor

Muhabirlerle sohbet eden çift, oyuncu dostları Hazal Kaya’nın “Dizi sektöründe kilolu diye kadınlara başrol verilmiyor. Zayıf ya da güzel kadınlar sadece öyle oldukları için başarılı olmuyor. Bu, değersizleştirmenin bir parçası” açıklamasına destek oldu: “Hazal son zamanlarda güzel açıklamalar yapıyor, ikimiz de çok beğeniyoruz.”





