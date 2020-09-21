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Hazal güzel açıklamalar yapıyor
Oyuncu sevgililer Meriç Aral ve Serkan Keskin önceki gün Bebek’te görüntülendi.
Muhabirlerle sohbet eden çift, oyuncu dostları Hazal Kaya’nın “Dizi sektöründe kilolu diye kadınlara başrol verilmiyor. Zayıf ya da güzel kadınlar sadece öyle oldukları için başarılı olmuyor. Bu, değersizleştirmenin bir parçası” açıklamasına destek oldu: “Hazal son zamanlarda güzel açıklamalar yapıyor, ikimiz de çok beğeniyoruz.”
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