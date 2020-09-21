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Haber Giriş: 21.09.2020 - 08:20 | Son Güncelleme:

Hazal güzel açıklamalar yapıyor

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Hazal güzel açıklamalar yapıyor
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Oyuncu sevgililer Meriç Aral ve Serkan Keskin önceki gün Bebek’te görüntülendi.

Muhabirlerle sohbet eden çift, oyuncu dostları Hazal Kaya’nın “Dizi sektöründe kilolu diye kadınlara başrol verilmiyor. Zayıf ya da güzel kadınlar sadece öyle oldukları için başarılı olmuyor. Bu, değersizleştirmenin bir parçası” açıklamasına destek oldu: “Hazal son zamanlarda güzel açıklamalar yapıyor, ikimiz de çok beğeniyoruz.”

Hazal güzel açıklamalar yapıyor


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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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