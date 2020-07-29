MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriHazal Filiz Küçükköse: Şiddeti konuşmak bile rahatsız edici
GeriMagazin Hazal Filiz Küçükköse: Şiddeti konuşmak bile rahatsız edici
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Magazin
Seçkin ŞENVARDAR
Haber Giriş: 29.07.2020 - 08:00,Son Güncelleme:

Hazal Filiz Küçükköse: Şiddeti konuşmak bile rahatsız edici

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hazal Filiz Küçükköse: Şiddeti konuşmak bile rahatsız edici
Abone Olgoogle-news

Hazal Filiz Küçükköse dün Nişantaşı’nda görüntülendi. İş görüşmesi için Çeşme tatilini yarıda kesip İstanbul’a geldiğini söyleyen oyuncu, muhabirlerle sohbet etti.

Son dönemde gündemden düşmeyen kadına, çocuğa ve hayvana şiddet olaylarına tepki gösteren Küçükköse, şöyle konuştu: “İnsanlar uzaya çıkıyor, biz hâlâ şiddeti konuşuyoruz. 2020 yılında bunu konuşuyor olmak bile rahatsız edici. Gördüğümüz kadarıyla yasalar yetersiz. O nedenle İstanbul Sözleşmesi kadın hakları açısından vazgeçilmez. İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılmasının düşünülmesi de bizi çok üzen bir konu. Neden? Bu kadar mağduriyet varken, mevcut yasalar zaten yetmiyorken, kadınları koruyan bir yasanın kaldırılmasını söylemek akıl kârı değil.” 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle