Hazal Filiz Küçükköse: Şiddeti konuşmak bile rahatsız edici

Son dönemde gündemden düşmeyen kadına, çocuğa ve hayvana şiddet olaylarına tepki gösteren Küçükköse, şöyle konuştu: “İnsanlar uzaya çıkıyor, biz hâlâ şiddeti konuşuyoruz. 2020 yılında bunu konuşuyor olmak bile rahatsız edici. Gördüğümüz kadarıyla yasalar yetersiz. O nedenle İstanbul Sözleşmesi kadın hakları açısından vazgeçilmez. İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılmasının düşünülmesi de bizi çok üzen bir konu. Neden? Bu kadar mağduriyet varken, mevcut yasalar zaten yetmiyorken, kadınları koruyan bir yasanın kaldırılmasını söylemek akıl kârı değil.”