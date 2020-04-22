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Hayrettin Karaoğuz: Sunny side up yapacağım
‘Sahanda yumurta’ yerine ‘sunny side up’ diyen ve “Türkçesini bilmiyorum” sözleriyle çok konuşulan YouTuber Duygu Özaslan, Hayrettin Karaoğuz’un diline düştü.
Market alışverişinde görüntülenen Hayrettin Karaoğuz, muhabirlere yumurta almaya geldiğini söyledi: “Sunny side up yapacağım. Türkçesi neydi gerçekten bilmiyorum. Şaka bir yana ben Amerika’da uzun süre kaldım. Sunny side up diyeni ne duydum ne de gördüm.”
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