Hayrettin Karaoğuz: Sunny side up yapacağım

Market alışverişinde görüntülenen Hayrettin Karaoğuz, muhabirlere yumurta almaya geldiğini söyledi: “Sunny side up yapacağım. Türkçesi neydi gerçekten bilmiyorum. Şaka bir yana ben Amerika’da uzun süre kaldım. Sunny side up diyeni ne duydum ne de gördüm.”





