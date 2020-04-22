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Haber Giriş: 22.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Hayrettin Karaoğuz: Sunny side up yapacağım

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Hayrettin Karaoğuz: Sunny side up yapacağım
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‘Sahanda yumurta’ yerine ‘sunny side up’ diyen ve “Türkçesini bilmiyorum” sözleriyle çok konuşulan YouTuber Duygu Özaslan, Hayrettin Karaoğuz’un diline düştü.

Market alışverişinde görüntülenen Hayrettin Karaoğuz, muhabirlere yumurta almaya geldiğini söyledi: “Sunny side up yapacağım. Türkçesi neydi gerçekten bilmiyorum. Şaka bir yana ben Amerika’da uzun süre kaldım. Sunny side up diyeni ne duydum ne de gördüm.”

Hayrettin Karaoğuz: Sunny side up yapacağım


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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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