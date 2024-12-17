Hayranlarının gözünün önünde eriyip gitti… ‘Kariyerim bitti’ diye ağlıyordu… Artık yemek bile yiyemiyor

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Ünlü oyuncu Keith Allen’ın şarkıcı kızı Lily Allen kariyerine oyunculukla başlayıp sonradan müziğe yönelmişti. Peş peşe başarıl albümler yayınlayan 39 yaşındaki ünlü şarkıcı gençlik dönemlerinde Londra'da yaşadığı yıllarda gece hayatıyla ve “parti kızı” olarak anılmasıyla hatırlanırken hayatını kökünden değiştirdi.

Lily Allen 2011’de büyük şehirden taşınıp daha sakin bir hayata başlamış ve evlenip çocuk sahibi olmuştu. Kimselerin o güne kadar adını bile bilmediği bir inşaatçı ve dekoratör olan Sam Cooper’la ani bir kararla evlenen Lilly Allen 7 yıllık evliliğini 2018’de bitirmişti.

ŞÖHRETİ, PARASI VE BİR YUVASI VAR AMA...

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2019’da aşk yaşamaya başladığı Stranger Things filminin yıldız oyuncusu David Harbour’la evlenen Lilly Allen kızları 13 yaşındaki Ethel Mary ve 11 yaşındaki Marnie Rose’u da alarak kocasının yaşadığı New York’a taşındı.

Lilly Allen’ın bu ikinci evliliği de herkesi şakına çevirmiş, nikahtan önce bir mağazadan aldığı alelade beyaz bir elbiseyi üzerine geçiren ünlü şarkıcı David Harbour’la Las Vegas’a kaçıp kimselere haber vermeden evlenmişti.

Zaman zaman ünlü çiftin bir dargın bir barışık ilerleyen evliliğinin bittiği yolunda söylentiler duyulsa da ikili dördüncü evlilik yıl dönümlerini birkaç ay önce kutlamıştı.

Giderek zayıflaması ve sağlıksız bir görünüme bürünmesi konusunda katıldığı bir yayında yaşadıklarını anlatan Lilly Allen zihinsel olarak çok zorlu bir yoldan geçtiğini itiraf ettiği yayında artık yemek bile yiyemediğini anlattı.

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ERİDİ GİTTİ... "YEMEK YİYEMİYORUM"

“Şu anda zihinsel olarak gerçekten iyi bir yerde değilim ve yemek yemiyorum. Aç değilim. Belli ki açım ama bedenim ve beynim birbirinden o kadar kopuk ki bedenim... Açlık mesajları bedenimden beynime gitmiyor.” diyerek herkesi endişelendiren görüntüsünün altındaki gerçeği de açıklamış oldu.

Hem kendini hem de evliliğini kurtarmak için terapi aldığını da itiraf eden Lilly Allen tüm bunların David Harbour’la evlendikten ve New York’a taşındıktan sonra başladığını da söyledi.

Hayatının önemli bir bölümünü memleketi Londra’da geçiren Lilly Allen iki kızının daha büyük imkanlarla büyümesini istediği için geldiği New York’ta aradığını bulamadı ve kendisi mutsuzluğa mahkum oldu.

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TAŞINDIKTAN SONRA HAYATI TEPETAKLAK OLDU

“Son birkaç aydır zor bir dönemden geçiyorum ve yemek yemem bir sorun haline geldi,” diyen Allen birkaç ay önce de tuhaf bir çıkış yaparak “Kızlarımı çok seviyorum ama onlar yüzünden kariyerim bitti” açıklamasını yapmıştı.

Kariyerine oyunculukla başlayıp sonradan müziğe yönelen 39 yaşındaki ünlü şarkıcı kadınların çocuklarına mı yoksa kariyerlerine mi öncelik vereceklerine karar vermeleri gerektiğine inandığını ve kendisinin çocuklarını seçtiğini söyledi.

“Çocuklarım kariyerimi mahvetti. Onları çok seviyorum, onlarsız bir hayat düşünemiyorum” diyor ve evlatlarına duyduğu sonuz sevginin altını çiziyor.

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Öte yandan “İnsanlar her şeye sahip olabileceğinizi söylediğinde gerçekten sinirleniyorum çünkü açıkçası olamazsınız” diyerek çocuk sahibi olduktan sonra kariyeri ve annelik arasında bir seçim yapmak zorunda kaldığını söyleyen Lilly Allen 2018’den beri hiç albüm çıkarmadı ve çok sevse de müzikten uzak kaldı.