Hayranları onu son bir kez görmek için gün sayıyor… Ayağına milyonlar serdiler ama kabul etmedi… ‘Benim ömrüm sadece tek bir konsere yetecek!’

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Ancak onu şimdi herkesi üzen bu hale getiren sadece zaman olmadı. Müzik sahnelerinin uslanmaz delikanlısı olarak anılan Ozzy Osbourne uzun süredir Parkinson hastalığının pençesinde.

Hastalığı her geçen gün ilerleyen, Parkinson dışında da sağlık sorunları yaşayan müziğin yaşayan efsanesi her geçen gün ölüme yaklaştığını söyleyerek hayranlarını üzmüştü.

Son bir kez de olsa konser vermek isteyen, yıllarca devleştiği sahneye bir kez daha çıkmanın hayalini kuran Ozzy Osbourne veda konseri için hazırlanmaya devam ediyor.

Bu elbette 76 yaşındaki ünlü şarkıcı için çok zor ve acılı bir süreç anlamına geliyor. Sürekli doktor kontrolünde olan, her gün defalarca tansiyonu ölçülen, doktorları etrafında pervane olan Ozzy Osbourne son kez de olsa sahnede şarkı söylemek için her şeyi yapıyor.

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Gelen son haberlere göre son konserine hazırlanan Ozzy Osbourne’a reddedilmesi çok zor bir teklif geldi…

Ozzy Osbourne'un İngiltere'nin Birmingham kentindeki Villa Park'ta vereceği konseri hayranları tarafından merakla beklenirken ABD de duruma el attı.

Amerikalı organizatörler ünlü şarkıcıya ABD’de düzenlenecek bir veda turnesi için 10 milyonlarca diye ifade edilen çok yüksek bir ücret teklif edildi.

5 Temmuz’da gerçekleşecek konserin ardından ABD’ye gidip bir dizi daha konser vermesi istenen, bunun için de ayağına milyonlar serilen Ozzy Osbourne ise bu teklifi duyar duymaz reddetmiş.

Zaten memleketi İngiltere’de vereceği konserde bile nasıl ayakta duracağı ve şarkıcı söyleyeceğini kara kara düşünen efsane isim fizik tedavileriyle ayağa kalkmaya çalışsa da son konseri için bir araya gelecek grubu Black Sabbath’a daha provalarda eşlik bile edebilmiş değil…

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ABD’li organizatörler bu teklifi yapsalar bile aslında kendileri de Ozzy Osbourne’un vereceği konserin onun için son durak olacağını biliyorlar.

Bu son konserinden elde edilecek geliri hayır kurumlarına bağışlamak isteyen Ozzy Osbourne 2020’de Parkinson’a yakalandığını açıklamıştı.

Ancak bu hastalık ünlü yıldızı çok daha önce, 2003’te bulmuştu. Ozzy Osbourne hastalığını herkesten sakladı ve tüm derdini tek başına çekti.

Parkinson yüzünden yaşadıkları yetmezmiş gibi ünlü şarkıcının 2019 yılında evinde tuvalete giderken düşmesi sonucu boynunda ve sırtında ciddi hasarlar oluşmuştu.

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Bu yüzden de birkaç kez ameliyat geçirmek zorunda kalan Ozzy Osbourne kazadan kaynaklı sakatlıkları Parkinson’la birleşince artık yürüyemez hale gelmişti.

Ozzy Osbourne'un sağlığı son aylarda giderek kötüleşti ve en çok bacakları da etkilendi.

Osbourne, trajik durumu hakkında samimi davrandı ve yaşadığı kâbus dolu günleri hayranlarıyla paylaştı.

Artık yürüyemediğini açıkça söyleyen ünlü şarkıcı ailesiyle birlikte ABD’de yaşarken 2023’te memleketine geri dönmüş ve ömrünün son zamanlarını “evinde” geçirmek istediğini söylemişti.