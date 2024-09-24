Hayranları onu bir kez daha böyle gördü.... Bu çok zalim bir hastalık... Ama sen ne kadar şanslı bir adamsın!

Haberin Devamı

Elbette hayatlarının büyük bölümünü kamera karşısında ve milyonların gözü önünde yaşayan ünlülerin başına gelen bu türden olumsuzluklar da hep dikkat çekiyor.

Hatta kimi zaman iyi haberlerden daha fazla ilgi çekiyor bu tür üzücü gelişmeler.

SAĞLIĞI BOZULDU DAHA FAZLA GÜNDEME GELMEYE BAŞLADI

Son iki yıldır tam da böyle bir nedenle gündemden hiç düşmeyen bir ünlü var: Bruce Willis…

Kendisine şöhret basamaklarını tırmandıran Mavi Ay (Moonlighting) dizisinden sonra sayılamayacak kadar çok filmde kamera karşısına geçen Willis'in hayatı bundan iki yıl önce değişti.

Aslında yakın çevresinin anlattığına göre belirtiler çok daha önce başlamıştı ama hem ailesi hem de sevenleri aldığı teşhisle bu durumla yüzleşti: Ünlü oyuncu bir tür bilişsel bozukluk olan afaziye yakalanmıştı.

Haberin Devamı

Son zamanlarda rol aldığı filmlerdeki repliklerini hatırlayamamasının, kimi zaman okumakta zorlanmasının nedeni buydu.

Daha bu teşhisin dumanı tüterken bu kez de frontotemporal demans teşhisi konuldu ünlü oyuncuya.

Bir başka deyişle hayatı usul usul ellerinin arasından kayıp gidiyordu.. Ama kendisi bunun çok da farkında değildi... Büyük sorumluluk ailesinin omuzlarına yüklendi.

AİLESİ HER KOŞULDA YANINDA

Eski karısı Demi Moore, yeri karısı Emma Heming ve bu evliliklerden dünyaya gelen beş kızı onu bir sevgi çemberiyle sarıp sarmaladı.

Hayatını eskisi gibi sürdürmesi için ellerinden geleni de yapıyorlar.

Hayattan kopmaması için ailesinin hiç yalnız bırakmadığı Willis sık sık da yaşadığı Los Angeles sokaklarında şoförünün kullandığı arabayla gezerken görüntüleniyor. Elbette paparazzi ordusu hiçbir zaman onun peşini bırakmıyor.

Geçtiğimiz günlerde de yine böyle bir gezintiye çıkan Willis, yine objektiflere takıldı. Otomobilin penceresinden dışarıyı izleyen Willis'in o anları da görüntülendi.

Haberin Devamı

YÜZ HAREKETLERİ TARTIŞMA YARATTI

Onun sanki bir sakız çiğniyor ya da bir şey yiyor gibi yüz hareketleri yaptığı görüntüler de sosyal medyada bazı tartışmalar yarattı.

Bir kısım kullanıcı demans yüzünden ünlü oyuncunun artık kaslarını kontrol edemediğini ileri sürerken bazıları da "Belki de sakız çiğniyor ya da bir şeyler yiyor" yorumunu yaptı.

Henüz 69 yaşında olan yani günümüz koşullarında çok da yaşlı sayılmayan Bruce Willis'i rol aldığı aksiyon filmlerinden hatırlayanlar onun sağlığının bozulmasına elbette üzüldü. Zaten her tür sosyal medya platformunda bu durum açık açık ifade ediliyor.

Haberin Devamı

HASTALIĞA RAĞMEN ONU 'ŞANSLI' BULANLAR VAR

Onun son görüntülerine yorum yapan bir grup hayranı "Sevdiğiniz birinin böyle gözlerinizin önünde kaybolup gittiğini görmek üzücü" yorumunu yaptı.

Ama birçok kişi de Bruce Willis'in aslında ne kadar şanslı bir insan olduğunu vurguladı. Onlara göre ünlü oyuncunun yakalandığı hastalık elbette çok zalim... İnsanın bütün geçmişini elinden alıyor. Ama diğer yandan Willis şanslı, çünkü onu asla yalnız bırakmayan bir ailesi var.

Bir kullanıcı bu durumu şu sözlerle yorumladı: "Bence Bruce ailesi tarafından böyle sevgiyle sarılıp sarmalandığı için çok şanslı. Onlar bu harika adamı seviyor ve önemsiyorlar.. Ayrıca hastalığına rağmen neredeyse tamamı kadınlardan oluşan bu büyük aile de çok şanslı. Çünkü Bruce Willis gibi sevimli bir baba ve eş ya da eski eşe sahipler. Giderek zayıflamasına, sağlığını yitirmesine rağmen hala bu ailenin sırtını yaslayabileceği bir kaya..."

Haberin Devamı

Bu arada Bruce Willis'in fotoğrafçılar tarafından yalnız bırakılmamasını da eleştiren bir grup da sosyal medyada görüşlerini belirtti.

Bu gruptakiler "Hasta bir insanın peşinde bu kadar dolaşmayın... Artık onu rahat bırakın" diye yorumda bulundu.

GEÇEN HAFTA ESKİ EŞİ HABER GETİRDİ

Bruce Willis'i eski eşi Demi Moore dahil o evliliğinden dünyaya gelen kızları Rumer, Scout Tallulah, şu andaki eşi Emma Heming ve ondan doğan iki küçük kızı hiç yalnız bırakmıyor.

Son olarak eski eşi Demi Moore konuk olduğu bir programda eski eşiyle ilgili hayranlarının yüreğine birazcık da olsa su serpen bir haber vermişti.

Haberin Devamı

Meslektaşı Drew Barrymore'un programına konuk olan Moore, Bruce Willis hakkında konuştu.

Demi Moore, eski kocasının durumunun kötüye gitmediğini şu anda durumunun kontrol altında ve dengede oludğunu anlattı.

Moore, eski eşinin öyle bazılarının sandığı gibi berbat bir halde olmadığının müjdesini verdi.

Ünlü oyuncu programda, Bruce Willis 'in hastalığının kızları Rumer, Scout ve Tallulah üzerindeki duygusal etkisinden de söz etti.

Sadece bu üç yetişkin kızın değil, Emma Heming ile evliliğinden doğan iki küçük kızın da önceliğinin babalarıyla olabildiğince vakit geçirmek olduğunun altını çizdi Moore.

KARISI EMMA DA HAYRANLARINI UYARMIŞTI: Bundan önce de Willis'in şu anda evli olduğu Emma Heming, ünlü oyuncuyu sokakta görünce kendisine bağıranlara seslenip "Onu görünce bağırıp çağırmayın, kocam dünyadan habersiz değil. Sadece biraz özen gösterilmeye ihtiyacı var" diye konuşmuştu. Demi Moore da bu yeni açıklamasıyla Emma Heming'in bu sözlerini desteklemiş oldu.