Hayranlar işbaşında

Afrika’da su kuyusu

Minik oğlu Han’ı geçen ay dünyaya getiren Bergüzar Korel’in fan kulübü, ünlü oyuncuya doğum hediyesi olarak Afrika’daki Çad Cumhuriyeti’nin başkenti Encemine’de su kuyusu açtırdı. Kulüp üyeleri, “Dünyayı saran koronavirüsle mücadelede tüm kanallar günlerdir el yıkamanın, temiz olmanın öneminden bahsediyor. Oradaki insanlar bırakın el yıkamayı, içmeye bile su bulamıyor” mesajını yayınladı. Korel, “Güzel ailem” diye hitap ettiği sevenlerine sosyal medyada teşekkür etti: “Dünya korkunç bir kabusla savaşırken sizin yaptığınız bu güzelliğe vesile olmak gerçekten anlatamayacağım kadar mutlu ediyor beni.”



GÖZLERİM DOLDU

Ali Atay’ın hayranları da ünlü oyuncunun doğum gününde Kamboçya’daki bir köye Aynebilim Aşevi vasıtasıyla bağışta bulundu.

Aşevinin yardım yaptığı çocuklar, üzerinde “Yaşamın bundan sonrası kalbinin güzelliği gibi geçsin. Oğlun Fikret Ali, eşin Hazal’la birlikte nice mutlu senelere” yazan kağıtlarla poz verdi. Fotoğraflar Ali Atay’ı duygulandırdı. Ünlü oyuncu, Twitter’ına şöyle yazdı: “Çok teşekkür ederim. Ne diyebilirim bilmiyorum. Çok mutlu ettiniz beni. Gözlerim doldu.”

