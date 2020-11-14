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Haber Giriş: 14.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Hayko Cepki: Anne karnındaki organları kemirmişim

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Hayko Cepki: Anne karnındaki organları kemirmişim
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ÜNLÜ rock’çı Hayko Cepkin, Gökhan Çınar’ın YouTube’da yayınlanan “Katarsis” programına konuk oldu.

 Cepkin, yayında doğumunun çok zorlu geçtiğini anlattı: “Doğumum bir bayram zamanına denk gelmiş. O yüzden de doğumu birkaç gün sonraya almaya karar vermişler. Beklerken de anne karnındaki besin potansiyeli bitmiş. O yüzden anne karnındaki bazı organları kemirmişim. İğnelerle doğmuşum. Çıktığımda, bir gözüm kapalıymış, diğeri ise tamamen açık. Zaten annem ‘Tövbe estağfurullah’ demiş.” Hayko Cepkin ayrıca eşiyle ebeveyn olmama kararı aldığını söyledi: “Hayatımızı başka yönlere sevk ettik. İlişkimiz böyle devam ediyor. Birbirimizi çok seviyoruz. Sevilmeyi de seven biriyim.”

Hayko Cepki: Anne karnındaki organları kemirmişim


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