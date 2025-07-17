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'Hayatımın en önemli rolü bu olacak' demişti... Ünlü çiftten bebek haberi geldi!

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#Pete Davidson#Elsie Hewitt#Baba Olan Ünlüler
Hayatımın en önemli rolü bu olacak demişti... Ünlü çiftten bebek haberi geldi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2025 07:22

Adını herkes gösteri dünyasının en ünlü isimlerinden biriyle yaşadığı kısa ama tutkulu aşkla duymuştu. Sonrasında deyim yerindeyse kısmeti açıldı ve hayatına peş peşe ünlü güzeller girdi.

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Hal böyle olunca da adı uslanmaz çapkına çıktı.

Ünlü oyuncu artık durulup bambaşka bir hayat yaşayacak. Çünkü mart ayından beri birlikte olduğu sevgilisi hamile olduğunu açıkladı!

Hayatımın en önemli rolü bu olacak demişti... Ünlü çiftten bebek haberi geldi

Ünlü oyuncu ve komedyen Pete Davidson baba oluyor… Davidson’ın kız arkadaşı, model Elsie Hewitt Instagram hesabından bir dizi fotoğraf paylaştı ve hamile olduğunu açıkladı.

Çiftin verdiği aşk pozlarıyla dolu bu paylaşımın içinde bir de mutlu haberi müjdeleyen bir ultrason görüntüsü vardı…

Hayatımın en önemli rolü bu olacak demişti... Ünlü çiftten bebek haberi geldi

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29 yaşındaki Hewitt, Instagram'da yaptığı duyuruda “Artık herkes seninle neler yaptığımızı biliyor” yazarak şaka yapmayı da ihmal etmedi ve hayranlarına bebek beklediğini duyurdu.

Çiftin bebeğinin önümüzdeki kışın başında doğacağı söyleniyor.

Hayatımın en önemli rolü bu olacak demişti... Ünlü çiftten bebek haberi geldi

İkili mart ayından beri birlikteler ve oldukça da mutlu bir ilişki yaşıyorlar.

Elsie Hewitt daha önce Jason Sudeikis ve Selena Gomez'in nişanlısı Benny Blanco ile birliktelik yaşamıştı.

Pete Davidson ise 2022’de, Kanye West’ten boşandıktan hemen sonra Kim Kardashian’la tutkulu bir aşk yaşadı.

Hayatımın en önemli rolü bu olacak demişti... Ünlü çiftten bebek haberi geldi

İkilinin manşetlerden inmeyen ilişkisi süresince Pete Davidson vücuduna Kim Kardashian için birçok dövme yaptırmış, bunları gururla sergilemişti.

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Kim Kardashian’la aşkı bitince önce bu dövmeleri sildirmeye başlayan Pete Davidson’ın adı ünlü model Emily Ratajkowski’yle anıldı. Sonra da hayatına hep peş peşe farklı isimler girdi.

Pete Davidson’ın gönül defterinde bu iki ünlü ismin dışında Ariana Grande, Kate Beckinsale ve Madelyn Cline'a kadar birçok ünlü isim var…

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Hayatımın en önemli rolü bu olacak demişti... Ünlü çiftten bebek haberi geldi

Pete Davidson bir süre önce verdiği röportajda baba olmayı çok arzu ettiğini, aileye çok önem verdiğini ve bunun hayalini kurduğunu söylemişti.

“Ben kesinlikle bir aile adamıyım. En sevdiğim şey — ki henüz başaramadım — bir çocuk sahibi olmak” diyen Davidson “Babalık benim bu hayatta oynamak istediğim en büyük rol” sözleriyle artık kendini hazır hissettiğini itiraf etmişti.

Hayatımın en önemli rolü bu olacak demişti... Ünlü çiftten bebek haberi geldi

Pete Davidson’ın babası Scott Davidson bir itfaiyeciydi ve 11 Eylül saldırılarında görev yaparken hayatını kaybetmişti. Ünlü oyuncu babasını trajik şekilde kaybettiğinde 7 yaşındaydı.

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Hayatımın en önemli rolü bu olacak demişti... Ünlü çiftten bebek haberi geldi

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#Pete Davidson#Elsie Hewitt#Baba Olan Ünlüler

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