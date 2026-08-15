Hayatının sonbaharında çekmediği çile kalmadı... Öz evladı efsane şarkıcının hayatını kör zindana çevirdi: Bir nefeslik canına bile göz dikti!

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Aslına bakılırsa bundan neredeyse 60 yıl önce yazılan bu şarkı nice kuşaklar için aşkın sembolü oldu.

Sadece yazıldığı zamanla sınırlı kalmadı. Yarım yüzyılı aşkın bir süredir dilden dile dolaşıp farklı sanatçılar tarafından yorumlandı.

İşte o şarkıyı yazan "yaşayan efsane" ne yazık ki hayatının sonbaharında gerçekten zorlu zamanlardan geçiyor.

Bir yandan yaşı gereği ciddi sağlık sorunlarıyla boğuşurken diğer yandan da kendi öz evladının elinde cehennemi yaşıyor.

Frankie Valli bu sözünü ettiğimiz "yaşayan efsane"...

92 yaşındaki Valli aralarında yukarıda sözlerini hatırlattığımız "Can't Take My Eyes Off You" (Gözlerimi Senden Alamıyorum) dahil nice unutulmaz şarkıya imzasını attı.

Bu yaşına gelmesine rağmen de hala çalışıyor, mesleğini bırakmış değil.



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Hatta turne programı bile belliydi. Yarım asrı geride bırakan müzik kariyerinin bir parçası olarak turne ve konser programı bile hazırdı.Ama yaşadığı ciddi sağlık sorunları yüzünden konserlerini iptal etmek zorunda kaldı.Last Encores Tour adlı turnesini iki ay önce iptal etmek zorunda kalan Frankie Valli, o zamandan bu yana da ilk kez Los Angeles'ta objektiflere takıldı.

Üzerinde lacivert renkte günlük rahat bir kıyafet bulunan efsane şarkıcı, kendi başına ayakta duramayacak kadar kırılgan görünüyordu.



Genç bir adamın yardımıyla aracından inen Valli, sonra da tekerlekli sandalyeye oturarak yoluna devam etti.



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Şarkıcı, geçtiğimiz nisan ayında, kendi sağlık sorunlarına odaklanmak zorunda olduğunu belirterek konser programını iptal etmişti.Valli, sosyal medya sayfasından yaptığı açıklamada "Konserlerim için bilet alanları hayal kırıklığına uğrattığım için üzgünüm.

Yılın geri kalanını turne yerine kendi sağlığıma odaklanarak geçirmek zorundayım" satırlarına yer vermişti.

Aslına bakılırsa Frankie Valli, sadece sağlığı yüzünden zor günler geçirmiyor son dönemde. Kendi öz evladı da şarkıcının hayatını kelimenin tam anlamıyla bir tür kabusa çevirdi.



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Tam da sağlık sorunları yüzünden konser programını iptal ettiği bir dönemde yani geçtiğimiz mayıs ayında, kötü alışkanlıkları ve tehlikeli tavırları yüzünden uzaklaştırma kararı aldığı 38 yaşındaki oğlu Valli'nin kapısına dayandı.

Francesco Valli'nin bu istenmeyen ziyareti üzerine Frankie Valli'nin evine polis çağrılmak zorunda kaldı.

2024 yılında hakkında üç yıllık uzaklaştırma kararı çıkarılan Francesco Valli'nin sadece babasından değil 31 yaşındaki kardeşi Emilio'nun da evinden, iş yerinden ve aracından uzak durmak zorundaydı.

Ama babasının kapısına dayanarak bu kararı ihlal etti Francesco.

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Hayatta kalan üç oğlunun en büyüğü olan Francesco'nun bu şekilde kapısına dayanması da zaten sağlığı bozuk olan ünlü şarkıcıyı daha çok üzdü.

Efsane şarkıcının en küçük oğlu Emilio, 2024 yılında, ağabeyi Francesco'nun babalarının evine gidip onu tehdit ettiğini anlatmıştı. Emilio, bu durumun yaşlı babasını çok sarstığını da söylemişti.

Valli'nin iki küçük oğluyla arası iyi. Ama büyük oğlu onu çok üzüyor.

Frankie Vallie'nin en büyük oğlu olan Francesco kötü alışkanlıklara bağımlı.

Şarkıcı, oğlundan tedavi görmesini istemiş ve aksi halde ona maddi açıdan destek olmayacağını yüzüne karşı söylemişti. Fakat Francesco babasının sözünü dinlemedi.

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Hayırsız oğlu ise kötü alışkanlıklarına para bulabilmek için Frankie Valli'nin değerli eşyalarını çalıp satmaya başladı. Bir yandan da babasını tehdit ediyordu.

Valli'nin en küçük oğlu Emilio, ağabeyine karşı açılan dava dilekçesinde "Francesco'yu maddi olarak desteklemeyi kestiğimizden beri tehditleri de babamızın kişisel mal varlığına ulaşmaya çabaları da arttı" dedi.

Özetle, Frankie Valli, 92 yaşında sadece sağlığıyla değil bir yandan da hayırsız oğluyla uğraşıyor.

Gerçek adı Francesco Stephen Castelluccio olan Frankie Valli, Four Seasons adlı grubun solisti olarak tanındı. Bu grubun üyesi olarak Sherry, Big Girls Don't Cry, Walk Like A Man, Can't Take My Eyes Off You gibi şarkılara imza attı. Gruptan ayrıldıktan sonra çalışmalarını solo olarak sürdürdü.



BİR DEĞİL ÜÇ EVLAT ACISI

Frankie Valli, hayatı boyunca dört kez evlendi. Altı çocuk babası olan Valli'nin en büyük oğlu ve bir kızı hayata veda etti. Hayatta kalan üç oğlunun en büyüğü Francesco ile ona hayatı kelimenin tam anlamıyla zindan etti.

Frankie Valli, halen 2023 yılında evlendiği kendisinden epey genç karısı Jackie Jacobs ile hayatını sürdürüyor.