Hayatının en acı haberini duygusuz bir ses duyurdu: 'Oğlun gitti, o öldü' dediler... 14 yıl önce buz gibi bir bıçak kalbine saplandı

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Bu unutulmayan anıların bazıları mutluluk doludur. Hatırladıkça insanın yüzüne sıcacık bir gülümseme yayılır.

Ama bazıları da insana hafızasını tamamen sildirmeyi düşündürecek kadar derin acılarla doludur... Hiç yaşamamış olmasını, bütün bunların bir kabus olmasını bile ister insan.

Büyük olasılıkla yılların oyuncusu Sylvester Stallone de böyle bir anıya sahip...

Her ne kadar geride üç kızı ve bir oğlu kalmış olsa da hiçbir şey ona 36 yaşında yitirdiği evladının acısını unutturamıyor.

Bugün artık 80 yaşında olan Stallone, son dönemde, 29 Eylül günü piyasaya çıkan anı kitabı The Steps: A Memoir (Basamaklar: Bir Anı) ve onun tanıtımı için verdiği röportajlarla gündemde.

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Stallone, geçtiğimiz günlerde The New York Times'a verdiği röportajda; ilk karısı Sasha Czack ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Sage'in 2012 yılında, henüz 36 yaşında ölümüne değindi.

Oyuncu, bu büyük acısı hakkında belki de ilk kez kalbini bu kadar açtı.



BİR HAFTA DAYANDI... SONRA ACISI ONU YIKTI

Rocky V filminde birlikte kamera karşısına geçtiği oğlu Sage'in ölümünden sonra bir hafta boyunca kendini nasıl ayakta tuttuğunu ama ardından derin bir keder ve suçluluk duygusuyla nasıl yıkıldığını samimi bir şekilde anlattı.

Sylvester Stallone; acı haberi annesi Jackie'nin üçüncü kocası, yani üvey babası Dr. Stephen Levine'den aldığını söyledi.

Üstelik Stallone, o telefon konuşmasına kadar üvey babasıyla hiç tanışmamıştı.

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Sonrasını şöyle anlattı Stallone: "Asla unutamam... Hava çok soğuktu. Annemin daha önce tanışmadığım doktor olan eşi beni aradı ve 'Sly, o gitti... Sage gitti' dedi. Ben de nereye gittiğini sordum. Üvey babam 'Öldü, gitti...Üzgünüm' dedi ve telefonu kapattı.

Bu duygusuz denecek konuşmanın ardından Stallone neler hissettiğini saklamadı. "İşin aslı, insan suçluluk duygusuna kapılıyor. Ne yapabileceğini düşünüyor. 'Sağa mı yoksa sola mı gitmeliydim' diye düşünüyor" sözleriyle anlattı hissettiklerini.



İÇİNDEN ÖYLE BİR FERYAT KOPTU Kİ

Röportajda anlattığına göre Stallone, hem ailesine destek olmak hem de oğlunun cenaze hazırlıklarını layıkıyla tamamlamak için bir hafta boyunca kendine hakim olup metanetini korudu.

Ama sonra kelimenin tam anlamıyla yıkıldı.

Gerisini yine onun sözleriyle öğrenelim: "Cenaze süreci, çocuğumun annesiyle ilgilenmek, o anda hayatını sürdürmeye çalışmak. İnsanı bambaşka bir dünyaya sürüklüyor."

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O dönemde bu zorlu acının üstesinden geldiğini sanmış Stallone. Ama tabii ki evlat acısı o kadar kolay başa çıkılacak bir tecrübe değil.

Bunu da "Sonra yaklaşık bir hafta geçmişti... Odamda yapayalnızdım. O zamana kadar hiç hissetmediğim türden bir feryat koptu içimden. Sadece acı, keder ve suçluluk duygusu yüklüydü. O feryat insana özgü bir ses değildi" diye anlattı.

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BÜYÜK OĞLU DA YILLAR ÖNCE OTİZM TEŞHİSİ ALDI

Stallone, Sage'in acısının üstesinden gelemediğini de saklamadı. "Tek söyleyebileceğim çok iyi kalpli bir çocuktu. Harika bir annesi vardı. Gelecekte harika işler yapabilirdi" dedi.

Sylvester Stallone ile ilk karısı Sasha Czak'ın iki erkek evladı oldu evlilikleri sırasında. Şu anda 47 yaşında olan büyük oğlu Seargeon, 1982 yılında otizm teşhisi aldı. Göz önünden uzakta yaşamını sürdürdü ve hala da bu durum değişmiş değil.

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Küçük oğlu Sage ise 36 yaşında koroner arter hastalığı nedeniyle öldü.

Babasıyla birlikte Rocky 5 filminde kamera karşısına geçen Sage, sonrasında Daylight adlı yapımda rol aldı. Los Angeles'taki evinde cansız bedeni bulunduğunda ilk olarak uyuşturucu kurbanı olduğu düşünüldü. Fakat yapılan otopside ölümünün tamamen koroner arter hastalığına bağlı olduğu anlaşıldı. Kanında sadece diş tedavisi sırasında kullanılan bir ağrı kesici bulundu.

Stallone'nin şu anda evli olduğu üçüncü karısı 58 yaşındaki Jennifer Flavin'den de 30 yaşında Sophia Rose, 28 yaşında Sistine Rose ve 24 yaşında Scarlet Rose adında üç kızı bulunuyor.