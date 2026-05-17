Hayatının baharında, şöhretinin doruğundaydı… İki kez beyin kanaması geçirdi… ‘Ben kendimi ölmeye mahkum sandım’

Game of Thrones dizisinde ejderhaların annesi, Demir Taht’ın varisi Daenerys Targaryen yani Khaleesi rolüyle milyonların gönlüne taht kuran ünlü oyuncu Emilia Clarke, kariyerindeki en büyük yükselişi yaşarken bir yandan da ölümle mücadele ediyordu.

Yıllarca yaşadığı kâbus gibi günleri herkesten saklayan güzel yıldız her şeyi 2019’da, New Yorker dergisine yazdığı bir makalede anlatmıştı.

Emilia Clarke ölüm korkusuyla dolu geçen yıllarını geçtiğimiz gün yayınlanan "How to Fail" podcast bölümünde anlattı.

Ünlü oyuncu Game of Thrones dizisinin ilk sezonunun yayınlandığı 2011’de beyin kanaması olarak da bilinen beyin anevrizması geçirdi ve tam kurtulduğunu düşünürken bu zorlu süreç onu bir kez daha yakaladı.

Anevrizmalar "kan damarının duvarındaki şişkinlik veya balonlaşma" olarak tanımlanıyor. Beyin damarlarında meydana gelen anevrizmalar beyin kanaması olarak adlandırılıyor ve çoğu durumda bu hastaların ölümüyle sonuçlanabiliyor.

İlk kez 2011’de daha sonra da 2013’te iki kez beyin kanaması geçiren Emilia Clarke zorlu operasyonlarla hayata dönmüştü.

Şimdilerde sağlığına kavuşan 39 yaşındaki yıldız isim yaşadıklarından sonra kendini “ölüme mahkum” hissettiğini, ömrünün sonuna geldiğini ve bir daha hiç düzelemeyeceğini düşündüğünü itiraf etti.

İkinci kez anevrizma geçirdiğinde ise tam tersi bir deneyim yaşadığını söyleyen Emilia Clarke bu kez hayatta kaldığı için kendini çok harika hissettiğini ve rahatladığını söylese de aslında yıllarca “ölüm gelecek ve beni yakalayacak” korkusuyla yaşadığını itiraf etti.

"Burada olmamam gerekiyordu" diye hisseden Clarke “Artık kimsenin gözüne bakamıyordum… Vücudunuzun sizi yarı yolda bıraktığını bilerek dolaştığınız için dış dünyadan tamamen kopuyorsunuz. Ve bunu sizden başka kimse göremiyor.” dedi.

Sağlık sorunlarından sonra Clarke, baş ağrılarına karşı gerçekten hassas hale geldi ve sürekli olarak “tekrar baş ağrısı çekiyorum” diye düşünüyordu ve hastalığının geri geldiğine inanıyordu.

Bir keresinde kendini çok kötü hissetmeye başlamış ve halkla ilişkiler sorumlusuna o an öleceğini düşündüğünü söylemişti, ancak yine de MTV röportajına devam etti.

Clarke o zamanki zihniyetini “Devam etmekten başka seçeneğim yoktu. Kendine acımayı sevmeyen bir ailede büyüdüm.” diye anlatıyor.

Geriye dönüp baktığında iyileşme sürecinde kendine bakım yapmadığını veya hoşgörü göstermediğini anlayan ünlü oyuncu uzun süre hayatını normal şekilde yaşayamadığı da söylüyor.

İlk beyin kanamasının felce yol açtığını acil ameliyat gerektirdiğini, ikincisinin ise "başarısız" bir ameliyata ve "büyük bir kanamaya" yol açtığını açıklayan Emilia Clarke’a doktorları onu tekrar ameliyat etmezlerse hayatta kalma şansımın çok düşük olduğunu söylemişler.

O zamandan beri kendi zorlu yolculuğundan ilham alarak SameYou adlı bir yardım kuruluşu kuran Clarke, iyileşme sürecini "korkunç" olarak nitelendirdi ve "kafatasının bazı kısımlarının titanyumla değiştirildiğini" açıkladı.

2022'de Clarke, BBC One'ın "Sunday Morning" programının izleyicilerine beyninin "epey bir kısmının" eksik olduğunu söyleyerek manşetlere çıkmıştı.

Ekranda "Beynimin artık kullanılamayan kısmı düşünüldüğünde, konuşabiliyor olmam, bazen düzgün bir şekilde ifade edebiliyor olmam ve hayatımı tamamen normal bir şekilde, hiçbir olumsuz sonuç yaşamadan sürdürebiliyor olmam inanılmaz" diyerek kendisinin bile buna şaşırdığını söyleyen Emilia Clarke kendisini "bunu atlatabilen gerçekten, gerçekten, gerçekten çok küçük bir azınlıktan biri" olarak tanımlıyor.

Ünlü oyuncu 2024 yılının başında kurduğu vakfın yaptığı çalışmalarla Birleşik Krallık Kraliyet Ailesi tarafından verilen Britanya İmparatorluk Nişanı (MBE - Member of the Order of the British Empire) ile onurlandırılmış, nişanını da bizzat Prens William’dan almıştı.