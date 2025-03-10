Hayatının aşkını ömrünün sonbaharında bulmuştu… Yine hayalleri yıkıldı: Kalan son iyi erkeği elimden kaçırdım

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Ekranların sevilen yüzü Valerie Bertinelli, uzun süredir sosyal medya üzerinden hayranlarıyla özel hayatını, aşkını, sevinçlerini ve üzüntülerini hayranlarıyla dürüstçe paylaşıyor.

64 yaşındaki yıldız isim bir süre önce gönlünü yeni bir aşka kaptırmış, mutsuz evliliğinin ardından yıllarca boşa kalan kalbini büyük bir mutlulukla doldurmuştu.

Valerie Bertinelli aşkın kapısını hiç beklemediği bir anda çaldığını söylemişti

Geçen sene People dergisinin kapak yıldızı olan ünlü oyuncu "Aşığım" diye açıkça itiraf etmiş ve bu aşkın hiç beklemediği bir zamanda kapısını çalarak onu bulutların üstünde uçurduğunu söylemişti.

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Ne yazık ki Valerie Bertinelli bulduğu bu mutluluğu elinde tutamadı ve yazar sevgilisi Mike Goodnough'dan ayrıldı.

Valerie Bertinelli uzun yıllar evli kaldığı ünlü müzisyen Eddie VanHalen'a boşandıktan sonra bile hastalığı boyunca bakmış, hatta Van Halen son nefesini verirken bile onuny yanında olmuştu

Geçtiğimiz gün Instagram’dan bir paylaşım yapan ve bu ayrılık hakkında ilk kez konuşan Bertinelli çok üzgün olsa da onunla tanıştığı için çok şanslı hissettiğini söylemeden geçmedi.

Sevgili oldukları günlerden bir fotoğraf da paylaşan ünlü oyuncu bir yıla yakın bir ilişkinin ardından Mike Goodnough'dan geçen yılın sonunda ayrılmıştı.

Valerie Bertinelli biten ilişkisi için “İki başarısız evliliğinin ardından kalan son iyi adamı da elimden kaçırdım” demişti.

Sevgilisiyle birlikte olduğu günleri anlatırken “Onunla tanıştığım ve birlikte vakit geçirdiğim için çok daha güçlü ve yardımsever bir insan haline geldiğimi biliyorum” diyen Valerie Bertinelli ilk evliliğini 1981-2007 yılları arasında ünlü şarkıcı Eddie Van Halen ile yapmıştı.

Birlikte büyük bir mutluluk yaşayan sevgililer yollarını bir yılı doldurmadan ayırdılar... Valerie Bertinelli ayrılığın ardından bile sevgilisine övgü dolu sözler söylemekten vazgeçmedi

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2011-2022 yılları arasında Tom Vitale ile evli kalan Valerie Bertinelli bu evliliği de büyük kavgalar ve mutsuzluklarla bitince aşka tövbe dediğini söylüyordu.

Bertinelli sevgilisinin geçmişinden, çocukluğundan kalma yaraları iyileştirmesine bile yardımcı olduğunu söylerken ona “Teşekkürler Mike, artık bir çift olmayabiliriz ama kalbimde her zaman çok özel bir yerin olacak. Seni seviyorum” diye seslendi.

Ünlü oyuncu şaka yollu olsa da ayrıldığı sevgilisi için "Kalan son iyi erkeği elimden kaçırdım" demişti

Valerie Bertinelli ve Mike Goodnough internette tanışmış, biri Los Angeles’ta biri de New York’ta yaşadıkları için bir süre ilişkilerini uzaktan sürdürmüşlerdi. Üç haftadan fazla ayrı kalmamaya özen gösteren aşıklar sürekli bu iki şehir arasında mekik dokuyarak aşklarını canlı tutmaya çalıştılar ama başaramadılar.