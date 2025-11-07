Hayatının aşkını buldu… Hayallerindeki düğünle evlendi… Şimdi sırada bebek var!

Haberin Devamı

Ünlü çift ilişkilerinin ikinci yılını kutlarken artık bir yuva kurmak için daha fazla beklemek istemediklerine karar vermişler ve aileleriyle yakın dostlarının katıldığı küçük ama romantik bir düğünle evlenmişlerdi.

Ünlü oyuncu Hailee Steinfeld verdiği röportajda futbol yıldızı eşi Josh Allen ile çocuk sahibi olmayı planlayıp planlamadığını açıkladı.

Mayıs ayında 29 yaşındaki yıldız sporcuyla evlenen 28 yaşındaki oyuncu "Kendimi bulduğum için her gün tanrıya şükrediyorum ve bu dünyadaki en harika şey” diyerek hayatında açılan bu yeni sayfadan duyduğu mutluluğu anlattı.

Josh Allen’la yaptığı evlilikten bahsederken onunla evlendiğinden beri kendini tamamlanmış hissettiğini söyleyen Hailee Steinfeld “Kendimin en iyi versiyonu oldum” diyerek büyük aşkıyla bir arada yaşamaya başlamanın ona nasıl bir tamamlanmışlık duygusu yaşattığından dem vurdu.

"Bir kadın olarak kendi hayatıma adım atıyorum, kelimenin tam anlamıyla kim olduğumu anlıyorum” diyen Hailee Steinfeld annelikle ilgili soruya da “Josh’la bunu başarmak çok kolay gözüküyor. Elbette anne olmak istiyorum” diyerek eşiyle çocuk planı yaptıklarının da ipucunu vermiş oldu.

True Grit filmindeki Oscar adayı performansıyla büyük bir çıkış yakalayan genç oyuncu Hailee Steinfeld gönlünü Amerika futbolu yıldızı Josh Allen'a kaptırmıştı.

Çift ilk kez Mayıs 2023'te, Allen'ın uzun süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Brittany Williams'tan ayrılmasından kısa bir süre sonra birlikte görülmüştü.

O gün bugündür mutlu bir aşk yaşayan ikili bu ilişkiyi meraklı gözlerden uzak tutmak için çok uğraştılar ve ne zamandan beri birlikte oldukları bile hâlâ belli değil… Ancak yakın çevreleri Hailee Steinfeld ve Josh Allen’ın düğün tarihini ikinci yıl dönümlerine denk getirmiş olabileceklerini düşünüyor…

Temmuz 2024’te ilk kez birlikte Instagram’dan aşk pozlarını paylaşıp ilişkilerini ilan eden çift geçen kasım ayında da yine düğünleri kadar romantik bir şekilde nişanlanmış, Josh Allen Haliee Steinfeld’e sahilde, gün batımında, çiçeklerle süslenmiş büyülü bir ortamda dizleri üzerine çökerek evlenme teklif etmişti.

Çift 31 Mayıs’ta töreni romantik günbatımı anına denk getirerek evet demişti. Düğün daha önce Chris Pratt, Gwyneth Paltrow ve Jessica Simpson'ın da evlendiği, ünlülerin favorisi olan Montecito'daki San Ysidro çiftliğinde gerçekleşti.

Haliee Steinfeld düğünden beri sık sık Josh Allen’la “hayatlarının en güzel hafta sonunu andıklarını”, o günü hatırlarken kahkahalar ve gözyaşlarıyla dolduklarını söylüyor.

Hailee Steinfeld daha önce 2018 yılında One Direction üyesi Niall Horan ile aşk yaşamış, ikili bir yıl sonra ayrılmıştı.

Josh Allen daha önce Brittany Williams ile sekiz yıllık bir birliktelik yaşamış ve çift 2023'ün başlarında ayrılmışlardı.