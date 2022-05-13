Ünlü oyuncu ölmeden önce sadece üç yıl onunla evli kalabilmişti: O hâlâ benim kocam, ben hâlâ onunla evliyim...

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BÜYÜK ACIYLA BAŞA ÇIKMA YÖNTEMİ

Şimdi beklenmedik bir anda hayata eden oyuncunun eşi aradan geçen beş ayın ardından bu büyük kaybının hayatını nasıl değiştirdiğini, çok sevdiği kocasının yokluğuna nasıl dayandığını, nasıl başa çıktığını anlattı.

AYNI ACIYI PAYLAŞAN HEMCİNSLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Bu sözünü ettiğimiz oyuncu, Bob Saget'ten başkası değil. Bir dönem ülkemizde de gösterilen Full House (Bizim Ev) adlı diziyle tanınan Bob Saget, bu yılın ilk ayında bir sahne gösterisi sergilemek için Florida'ya gitmişti. Gösterinin ardından kaldığı otel odasına döndü ve orada hayata veda etti. Bob Saget'in 65 yaşında bu ani ölümü, 2018 yılında evlendiği Kelly Rizzo için büyük bir şok oldu. Eşini toprağa verdikten sonra hayatını yeniden düzene oturtmaya çalışan Kelly Rizzo, kendisiyle aynı acıyı yaşayan kadınlarla bir panelde bir araya geldi.

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'ŞİMDİ İLİŞKİMİZ FARKLI'

Kelly Rizzo, 2020 yılında Covid 10 komplikasyonları nedeniyle hayatını kaybeden oyuncu Nick Cordero'nun eşi Amanda Kloots'un da katıldığı panelde kendini hâlâ Bob Saget ile evli hissettiğini söyledi. Rizzo "Ah, evet... O benim eski kocamdı' gibi bir durum yok. Şimdi ilişkimiz farklı" diye konuştu.

EVİ, KOCASININ ANISINA ADANMIŞ BİR MÜZE GİBİ

Rizzo sözlerini şöyle tamamladı: "Yani demek istiyorum ki, ben hâlâ onunla konuşuyorum. Onun fotoğrafları her yerde. O hâlâ benim kocam." Saget'in eski eşinden dünyaya gelen üç kızının da kendisini ziyaret ettiklerini söyledi Kelly Rizzo. Bu ziyaretlerde de babalarının hâlâ nasıl kendi hayatındaki varlığını sürdürdüğünü gördüklerini sözlerine ekledi. Rizzo, evini, hayata veda eden kocası Bob Saget'e adanmış bir müzeye benzettiğini de ifade etti.

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Kelly Rizzo, kocasını toprağa verdikten kısa bir süre sonra Hoda Kotb'un sunduğu Today adlı programa konuk olmuştu. Genç kadın programda gözyaşlarına boğularak kocası hakkında konuşmuştu. Rizzo, kocası Bob Saget ile yaptığı son mesajlaşmayı anlattı. O anlarda da gözyaşlarını tutamadı. Bob Saget ile aralarında yaşananların "sadece aşk" olduğunu söyleyen Kelly Rizzo onunla son mesajlaşmasını da şöyle anlattı: "Sanırım ona 'seni seviyorum' dedim. O da bana "Seni sonsuzca seviyorum" yazdı. Sonra ben ona "Seni yarın görmek için sabırsızlanıyorum" yazdım." 65 yaşında beklenmedik bir şekilde hayata veda eden Bob Saget ile 2018 yılında evlenen 42 yaşındaki Kelly Rizzo "Birlikte geçirdiğimiz her saniyeye değer verdi" diye konuştu. Rİzzo, Bob Saget'in topluma karşı sergilediği sıcak tavrın "rol" olmadığını da sözlerine ekledi. Oyuncunun yanında kim olursa olsun hep aynı kişi olduğunu belirtti.

AŞKTAN UMUDUNU KESMİŞKEN ONUNLA TANIŞTI

Bob Saget, ikinci evliliğini 2018 yılında Kelly Rizzo ile yapmıştı. Saget ile kendisinden 23 yaş genç olan Kelly Rizzo, 2015 yılında tanıştılar ve birbirlerine aşık oldular. Bu, Saget için aynı zamanda hayatının dönüm noktalarından biriydi. İlk eşi Sherri Kramer'den 1997 yılında boşanan Saget, hayatının geri kalanında bir daha aşık olamayacağını düşünüyormuş. Aktör, 2017 yılında bu konuda Closer dergisini çarpıcı sözler söylemişti. Saget, ikinci eşi Kelly'yi tanıyıncaya kadar bir daha kimseye aşık olmayacağına inandığını itiraf etmişti. " Sadece çalış, insanları mutlu et ve onlar 90 yaşına gelene kadar çocuklarına göz kulak ol mantığındayım" diye konuşmuştu.

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'ÇOK ŞANSLI BİR ADAMIM'

Fakat 2015 yılında Kelly Rizzo ile tanışınca bu fikri tamamen değişti. Bob Saget, eşi Kelly Rizzo'ya nasıl evlenme teklif ettiğini de 2017 yılında People dergisine verdiği röportajda şöyle anlatmıştı: " Tuvalete gitmek için kalktım ve kasayı açtım. Dört gündür sakladığım yüzüğü oradan çıkardım. Tek dizimin üstüne çöktüm. O sırada Kelly bana "Ne yapıyorsun?" diye sordu. Çok duygusallaştı, ben de öyle. Anlamlı kelimelerle ifade etmeye çalıştım." Saget o röportajda karısı hakkında "Onu çılgınca seviyorum. O harika ve ben çok şanslı bir adamım" diye konuşmuştu.

Tam adı Robert Lane Saget olan Bob Saget, ilk eşi Sherri Kramer ile 1982 yılında evlendi. Çiftin; Aubrey, Lara Melanie ve Jennifer Belle adında üç tane kızı dünyaya geydi. Çift, 1997 yılında ayrıldı.

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Gösteri dünyasının 2022 yılındaki ilk büyük kayıpların biri olan Bob Saget'in ölüm nedeni bu yılın şubat ayında açıklandı. Gençlik yıllarında rol aldığı Full House (Bizim Ev) dizisinde canlandırdığı Danny Tanner karakteriyle hafızalarda yer eden, ardından da birçok yapımda rol alan ünlü oyuncunun cansız bedeni 9 Ocak'ta Florida, Orlando'da kaldığı bir otelde bulunmuştu. İlk anda, 65 yaşındaki Bob Saget'in ölümünün de tıpkı gösteri dünyasındaki birçok ünlü gibi alkol ya da uyuşturucuya bağlı olabileceği düşünüldü. Fakat sonra durumun öyle olmadığı ortaya çıktı. Saget'in gerçek ölüm nedeni belirlendi ve ailesi de bunu People'a yaptığı yazılı bir açıklamayla duyurdu.

KANINDA ALKOL YA DA UYUŞTURUCU BULUNMADI

Açıklamada yer alan bilgiye göre Bob Saget, kafa travması nedeniyle hayatını kaybetti. Saget'in ailesinin açıklamasında, Saget'in, başının arka kısmını kazayla bir yere ya da bir şeye çarptığı, o gece bunu umursamadan uyuduğu belirtildi. Saget'in önemsemediği bu çarpmanın beyin kanamasına neden olduğu yapılan otopside ortaya çıktı. 10 Ocak'ta tamamlanan otopsi sonucuna göre oyuncunun kanında alkol ya da uyuşturucu bulunmadığı ayrıntısına da yer verildi.

Bob Saget'in eşi Kelly Rizzo'nun hayatını kaybeden kocası hakkında söylediği "O hâlâ benim kocam, ben hâlâ onunla evliyim" sözlerinin bir benzerini de yine gösteri dünyasının en büyük aşk öykülerinden birinin kahramanı olan bir başka ünlü söylemişti. Müzik dünyasının unutulmaz isimlerinden David Bowie'nin destansı bir aşkla evlendiği model eşi İman da People dergisine verdiği röportajda "O benim rahmetli kocam değil, kocam" sözleriyle 2016 yılında hayata veda eden kocasına olan aşkının sürdüğünü dile getirmişti.

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Bowie ile evliliğinden Alexandria Zahra adlı şu anda 21 yaşında olan bir kızı bulunan Iman Abdulmajid ya da mesleğinde tanındığı adıyla Iman, eşinin ölümünden beş yıl sonra geçen yılın kasım ayında People dergisine konuştu ve "destansı" aşklarını anlattı. Anlattığına göre Bowie ile yaşadığı o büyük aşk hikayesi, 1990'da Iman'ın Los Angeles'a taşınmasından kısa bir süre sonra başladı. "Los Angeles sevdiğim yerlerden biri değildi. Şimdi dönüp bakınca, kişisel olarak bunun benim kaderim olduğuna inanıyorum. Kaderim David'le tanışabilmem için oraya gitmemi sağladı" diyerek o dönemi anlattı bir dönemin süper modeli.

'BANA ÇOK ŞIK BİR ŞEKİLDE KUR YAPTI'

İlk randevularından sonra, arkadaşı Thierry Mugler’ın defilesi için Paris'e uçtuğundan da söz etti Iman. Otele vardığında odası gardenyalarla doluydu. Iman Los Angeles'a döndüğünde ise, David onu havalimanında bekliyor olacaktı. "Ve böyle başladı" diyerek sürdürdü sözlerini. Sonra da şunları söyledi: "Bana çok şık bir şekilde kur yaptı."

KARİZMASI BENLİĞİNDEN SIZIYORDU: Iman ve David Bowie, birlikte sahip oldukları sıradışı kimya ile de dikkat çekti hep. Iman söyleşide kocasını "David yakışıklı olmanın da ötesindeydi. Karizması benliğinden sızıyordu" sözleriyle tanımladı.

BİRBİRLERİNE DESTEK OLDULAR

Mesleki olarak da birbirlerini tamamladıklarını sözlerine ekledi ünlü model. Bu konuda da şunları söyledi: "David hayatımda olmasaydı, 1994'te Iman Cosmetics'e başlama cesaretim olur muydu bilmiyorum. Ona 'Ya başarısız olursa?' diye sordum. O da bana dedi ki 'Eğer denemezsen, başarılı olup olmayacağını asla bilemezsin.' Benimle çok gurur duydu. Hoş bir şekilde mutluydu."

'KENDİMİ DEĞERLİ VE GÜVENDE HİSSETTİM': Iman, Bowie hakkında "David ırksal eşitsizliğin çok farkındaydı" diye konuştu. Bu konuda daha sonra da şunları ekledi: "MTV'de neden siyahi müzisyenleri işe almadıklarını soran ünlü bir videosu var. Çok aydın bir insandı." Süper modelin anlattığına göre David Bowie de onda aradığı güveni buldu. Birliktelikleri sırasında Bowie'nin kendini güvende hissetmesi daha çok açılmasını sağladı ona göre. "Ve bence hayranları onun güldüğünü ve çok daha sık gülümsediğini gördü" diyerek sözlerini sürdürdü. Söylediğine göre bu sadece Bowie'nin değil, kendisinin de yaşadığı bir duyguydu. 66 yaşındaki Iman, "Onunlayken kendimi değerli hissettim, sevildiğimi ve güvende olduğumu da" diye konuştu.

'BENİ AYAKTA TUTAN TEK ŞEY'

David Bowie'nin ölümünden sonra hayatında neler değiştiğini de şöyle anlattı Iman: "Zorlandığım günler oluyor ama David’in anıları hiç de üzücü değil. Şimdi anılar, yaşananların ne kadar harika olduğunu gösteriyor. Bazen kendime onunla 26 yıl beraber olduğumu hatırlatmam gerekiyor. Bu beni ayakta tutan tek şey."

EVLENMEYİ DÜŞÜNMÜYOR: 'O BENİM RAHMETLİ KOCAM DEĞİL, KOCAM'

Iman bir daha evlenmeyi ise asla düşünmüyor. "Kızım Alexandria "Lexi" Jones bana bunu sorduğunda, 'Hayır, yapmayacağım'” dedim. Hala evli hissediyorum. Birkaç yıl önce birisi David'den 'merhum eşim' olarak bahsetti ve ben 'Hayır, o benim merhum eşim değil' dedim. O benim eşim."