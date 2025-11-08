HayatÄ±nÄ± adadÄ±ÄŸÄ± mesleÄŸinden servet kazandÄ±... Ama bir aileye bile sahip olamadÄ±... YalnÄ±z geldi, yalnÄ±z gidecek: O kendinden baÅŸkasÄ±nÄ± sevemez ki!

Haberin DevamÄ±

Hollywood'un, 63 yaÅŸÄ±na gelmesine raÄŸmen, yarÄ± yaÅŸÄ±ndaki genÃ§lere meydan okuyan "ebedi" delikanlÄ±sÄ± Cruise son dÃ¶nemde filmleri kadar aÅŸk hayatÄ±yla da gÃ¼ndemde.

ASLINDA HÄ°Ã‡ GERÃ‡EK AÄ°LE SICAKLIÄžINI HÄ°SSEDEMEDÄ°

BugÃ¼ne kadar Mimi Rogers, Nicole Kidman ve Katie Holmes ile Ã¼Ã§ evlilik yapan Cruise ikisi evlatlÄ±k biri biyolojik Ã¼Ã§ Ã§ocuk babasÄ± oldu. DiÄŸer yandan da hiÃ§ gerÃ§ek bir ailenin sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ± hissedemedi.

ÃœÃ§ evliliÄŸi de domino taÅŸlarÄ± gibi yÄ±kÄ±lÄ±p gitti. Katie Holmes ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen tek biyolojik kÄ±zÄ± Suri'yi bile boÅŸandÄ±ktan sonra baÄŸrÄ±na basmadÄ±.

Zaten bu Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ boÅŸanmasÄ±ndan sonra da hayatÄ±nda Ã¶yle uzun sÃ¼reli ciddi bir iliÅŸkisi olmadÄ±.

YaklaÅŸÄ±k iki yÄ±ldÄ±r adÄ± KÃ¼balÄ± genÃ§ yÄ±ldÄ±z Ana de Armas ile anÄ±ldÄ±. Hatta onunla el ele gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ bile verdi. NiÅŸandan, evlilik anlaÅŸmalarÄ±na hatta dÃ¼ÄŸÃ¼ne kadar Ã§ok sayÄ±da sÃ¶ylenti dolaÅŸtÄ± haklarÄ±nda.

Ama o da elinden uÃ§up gitti. Bir kez daha yalnÄ±z kaldÄ±.

HAYATINA GÄ°REN KADINLARIN Ä°ÅžÄ° KOLAY DEÄžÄ°L

Ä°ÅŸte bu konuda sÃ¶ylentiler Ã§eÅŸitli. Ã–ncelikle ve en Ã§ok konuÅŸulan ayrÄ±ntÄ± Cruise'un ileri gelenlerinden biri olduÄŸu Scientology tarikatÄ±nÄ±n ilkelerine gÃ¶re yaÅŸamasÄ±. Bu yÃ¼zden de hayatÄ±na giren kadÄ±nlarÄ± Ã¶yle kolay bir hayat beklemiyor.

Buna en basit Ã¶rnek de Katie Holmes'un kÄ±zÄ± Suri'yi, aÄŸrÄ± kesici kullanmadan ve tek bir Ã§Ä±ÄŸlÄ±k bile atmadan dÃ¼nyaya getirdiÄŸine dair sÃ¶ylenenler. Daha da Ã¶tesinde Suri'nin annesi ve babasÄ± boÅŸanÄ±ncaya kadar tek bir arkadaÅŸÄ±nÄ±n bile olmamasÄ±.

Katie Holmes de zaten Cruise'dan boÅŸandÄ±ktan sonra evliliÄŸine dair tek kelime etmedi.

Tom Cruise'un sahip olduÄŸu onca servete, ÅŸÃ¶hrete ve yÄ±llara meydan okuyan fiziÄŸine raÄŸmen yalnÄ±z kalmasÄ±nÄ±n en Ã¶nemli nedeninin, mÃ¼kemmeliyetÃ§iliÄŸinin yanÄ± sÄ±ra Scientology tarikatÄ±nÄ±n inanÄ±ÅŸlarÄ±na sÄ±kÄ± sÄ±kÄ± baÄŸlÄ± yaÅŸamasÄ± olduÄŸu sÃ¶yleniyor.Â

SON AYRILIK ESKÄ° MENAJERÄ°NÄ°N SÃ–ZLERÄ°NÄ° AKILLARA GETÄ°RDÄ°

Ana de Armas ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan da onun genÃ§lik yÄ±llarÄ±na dair Hollywood'daki ilk menajerinin anlattÄ±klarÄ± hatÄ±rlara geldi.

BunlarÄ± kÄ±saca Ã¶zetlemek gerekirse Tom Cruise aslÄ±nda kimseleri sevebilecek biri deÄŸil. Kendine ve dÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸÃ¼ne takÄ±ntÄ±lÄ±, baÅŸarÄ± hÄ±rsÄ±yla yanÄ±p tutuÅŸan ve zor Ã§ocukluÄŸunun izlerini bir tÃ¼rlÃ¼ silemeyen biri.

HenÃ¼z 18 yaÅŸÄ±nda Hollywood'a ilk adÄ±mÄ±nÄ± attÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde onun menajerliÄŸini Ã¼stlenen hatta evindeki bir odayÄ± bir sÃ¼reliÄŸine ona veren Eileen Berlin Ã¶nceki yÄ±l Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±zla ilgili Ã§ok da bilinmeyen gerÃ§ekleri dile getirmiÅŸti.

Berlin'in anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re o yÄ±llarda Tom Cruise hÄ±rslÄ±ydÄ± ama bir yandan da kendine gÃ¼veni yoktu.

Ä°lk menajerine gÃ¶re Tom Cruise'un hayatÄ±nda eksik olan ÅŸey gerÃ§ek mutluluktu. AyrÄ±ca o zamanlarda da mÃ¼kemmeliyetÃ§i, hÄ±rslÄ± ve kendine takÄ±ntÄ±lÄ±ydÄ±.Â





'Ä°NSANLARI SEVEBÄ°LDÄ°ÄžÄ°NÄ° SANMIYORUM'

Ä°lk menajeri Tom Cruise'un genÃ§lik yÄ±llarÄ±nda onda gÃ¶rmediÄŸi tek ÅŸeyin "Mutluluk" olduÄŸunu hiÃ§ gizlemedi.

AyrÄ±ca Cruise zaman zaman Ã¶fke nÃ¶betlerine kapÄ±lÄ±yor. GÃ¶revimiz Tehlike filminin setinde Ã§alÄ±ÅŸanlara baÄŸÄ±rÄ±p Ã§aÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seren ses kaydÄ± da ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ± zaten.

Eski menajerinin sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re bunun nedeni Ã§ocukluk yÄ±llarÄ±nda yaÅŸadÄ±klarÄ±. Ã–zellikle de babasÄ±nÄ±n ona karÅŸÄ± sergilediÄŸi zorbalÄ±k.

Bunlardan birine gÃ¶re babasÄ±, Tom'un kendisine aldÄ±ÄŸÄ± doÄŸum gÃ¼nÃ¼ hediyesini bile kalkÄ±p onun yÃ¼zÃ¼ne fÄ±rlattÄ±. Ä°ÅŸte o yaralÄ± Ã§ocukluÄŸun etkisi de bu yaÅŸÄ±nda bile Cruise'un yakasÄ±nÄ± bÄ±rakmadÄ±.

Tom Cruise'un insanlarla Ã¶zellikle de aÅŸk hayatÄ±na dair yorumlarÄ± da oldu Eileen Berlin'in... Eski menajer Tom'un, her Ã¼Ã§ evliliÄŸinin de yÄ±kÄ±lmasÄ±na hiÃ§ ÅŸaÅŸÄ±rmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ ona gÃ¶re aslÄ±nda Tom Cruise birilerini gerÃ§ekten sevmeyi bilmiyor. Tek sevdiÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ± iÅŸ.





BOÅžANDI... TEK BÄ°YOLOJÄ°K KIZINI BÄ°R KERE BÄ°LE BAÄžRINA BASMADI

Tom Cruise, bugÃ¼ne kadar Ã¼Ã§ kez evlendi. Ä°lk evliliÄŸini 1987 ile 1990 arasÄ±nda Mimi Rogers ile yaptÄ±. ArdÄ±ndan 1990 ile 2001 arasÄ±nda Nicole Kidman ile evli kaldÄ±.



Bu sÃ¼reÃ§te Ã§ift, Isabel ve Connor adÄ±nda iki Ã§ocuk evlat edindi. BoÅŸanmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã§ocuklar Cruise ile yaÅŸamaya devam etti. Cruise, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ evliliÄŸini 2006 ile 2012 arasÄ±nda Katie Holmes ile yaptÄ±.

Bu evlilikten de bugÃ¼n 19 yaÅŸÄ±nda bir genÃ§ kÄ±z olan tek biyolojik Ã§ocuÄŸu dÃ¼nyaya geldi. Ama Holmes ile boÅŸandÄ±ktan sonra Tom'u kÄ±zÄ±nÄ±n yanÄ±nda gÃ¶ren olmadÄ±.

BÃ¼tÃ¼n bu yorumlara ve onu genÃ§lik yÄ±lalarÄ±nda evinde bile misafir eden eski menajerinin anlattÄ±klarÄ±na gÃ¶re Tol Cruise'un evlilik ya da iliÅŸkilerinde gerÃ§ekten mutlu olmasÄ± kolay deÄŸil.

Yine eski menajeri Eileen Berlin'in yorumuna bakalÄ±m: " "Onun iÃ§in Ã¼zÃ¼lÃ¼yorum. YalnÄ±z ve bu yÃ¼zden endiÅŸeleniyorum. Ã‡alÄ±ÅŸabildiÄŸi kadar Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve bu tÃ¼r filmler yaptÄ±ÄŸÄ± sÃ¼reÃ§te mutlu olacak. Ama bir gÃ¼n bunu yapamadÄ±ÄŸÄ±nda ne olacak, bilmiyorum."

Cruise 60'lÄ± yaÅŸlarÄ±nda bile tehlikeli sahnelerde dublÃ¶r kullanmÄ±yor.





Cruise ilk evliliÄŸini kendisinden yaÅŸÃ§a bÃ¼yÃ¼k Mimi Rogers ile yaptÄ±.Â

Sonra Nicole Kidman ile evlendi. Ä°ki Ã§ocuk evlat edindiler. Ama evlilikleri sÃ¼rmedi.





KÄ±zÄ± Suri'nin doÄŸumundan sonra Katie Holmes ile evlendi Cruise. O evlilik de boÅŸanmayla sonuÃ§landÄ±.

