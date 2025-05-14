Hayatında bunu da göreceği varmış: Bu yaşında bikinili kapak pozu verdi... 100 taneden biri bedenine oldu!

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İşte Salma Hayek de bunlardan biri...

58 yaşındaki bir çocuk annesi Hayek, genellikle gencecik modellerle çalışan, bu konuda pek az istisna yapan bir derginin kapağı için poz verdi. Daha açık söylersek Hayek, ünlü Sports Illustrated dergisinin "kapak kızı" oldu..

Ama hemen not düşelim... Hayek, bu derginin kapağında yer alan en yaşlı model değil. Bu unvanı elinde tutan kişi ise 81 yaşındayken kapak pozu veren Martha Stewart.

ÖNCE TEKLİFİ KABUL ETTİ SONRA GERİ ADIM ATMAYA ÇALIŞTI

Gencecik yaşında başladığı sinema kariyerini kesintisiz biçimde başarıyla sürdüren Salma Hayek, aslında bu bikinili pozu verirken kafasında hep bazı şüpheler olduğunu gizlemedi.

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Today adlı sohbet programına konuk olan Hayek "Teklife önce 'evet' dedim. Ama sonra iş yapma zamanı gelince geri adım atmaya çalıştım" diye anlattı.

Bu çekincesinin nedenine gelirsek...

Bikini ya da mayonun kendisine hiç de uygun olmadığını düşünüyormuş aslında. Bu yüzden de sürekli kendine "Bunu nasıl yapacağım?" diye sorup durmuş.

Kendi bedenine uygun bikini ya da mayo bulamamak da bu konudaki en büyük çekincesi olmuş hep.

Kendisi böyle söylüyor ama sosyal medyada en çok bikinili poz paylaşan ünlülerden biri aynı zamanda Hayek. Diğer yandan sosyal medya için poz vermekle ünlü bir dergiye poz vermek de farklı elbette.





KENDİSİ İÇİN İMKANSIZ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜŞ

Bunu hatırlattıktan sonra konumuza dönelim.

Salma Hayek, verdiği pozun kapakta yayınlanmasına inanamadığını saklamadı.

Bu konuda şunları söyledi güzel yıldız: "Hatırlıyorum da genç ve çekici olduğum zamanlarda bu dergiye bakardım. O dönemin o harika yeni modelin kim olduğunu görmek isterdim. Ve o derginin kapağında yer almak hiç aklıma gelmezdi. Çünkü o modeller bana hiç benzemiyordu."

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Kendi bedeninin bir modelin bedeni gibi olmadığı fikrinde olduğunu saklamadı Salma Hayek. Bu yüzden de bu derginin kapağında yer almasının olanaklar dahilinde olmadığına inandı.

Ama sonunda hiç aklına gelmeyen başına geldi ve Salma Hayek o ünlü derginin kapağında yer aldı bikinili pozuyla.

Bu durumu da tek bir cümleyle ifade etti güzel oyuncu: "Şoke edici.."

100 TANE BİKİNİ DENEDİ, İÇLERİNDEN BİR TANESİ TAM OLDU

Salma Hayek olup bitenlere öylesine inanamıyor ki hala "Eğer birisi bana 58 yaşında bunun olacağını söyleseydi onu tımarhaneye gönderirdim. Ama dünya değişti ve bu çok heyecan verici" diye tamamladı sözlerini.

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Diğer yandan bu değişimi deneyimleme şansı olan bir kuşağa mensup olduğu için kendini şanslı hissettiğini de saklamadı. "Emekli olabilirdim ama bu zamanları kaçırmak istemedim."

Dışarıdan görünen kusursuz bir kapak pozu ama Hayek'in anlattığına göre kamera arkası başka bir dünyaydı.

Çünkü güzel oyuncu, bu kapak pozunun kusursuz olması için 100'den fazla bikini denediğini de saklamadı.

Ama çoğu bedeninde çok da iyi durmadı. Sonunda dergi kapağında yer alan pozunda giydiği bikinide karar kılındı.

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Salma Hayek, dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan François Henri Pinault ile 2009 yılından bu yana evli. Çiftin, 17 yaşında Valentina Paloma adında bir kızı bulunuyor.

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