Hayatına girecek erkekler eski kocasından korksun istemiyordu… Tam mutluluğu buldu derken aşkları saman alevi gibi söndü

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Kanye West’ten olaylı şekilde boşanmasının ardından hayatına giren ünlü komedyen Pete Davidson’la hızlı başlayan, tutku dolu ve göz önünde bir ilişki yaşamıştı.

Bu aşk dışarıdan göründüğünün aksine çabuk bitti, zaten Kim Kardashian da ayrılığın yaşandığı dönemlerde “Hayatıma girecek erkekler eski kocam Kanye West’ten korkup çekinecek diye çok üzülüyorum” diyerek göz yaşları içinde bir röportaj verdi.

Boşandıktan sonra yeni aşklara yelken açmak istediğini söyleyen Kim Kardashian, eski eşi Kanye West'in kötü şöhreti yüzünden hayatına girecek erkeklerin korkacağını söyleyip gözyaşı döküyordu...

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O zamandan bu zamana kadar da hep hayatında düzenli bir ilişki istediğini söyleyip aradığı erkekteki özellikleri sayıp durdu. Ancak hem dört çocuğu hem de yoğun işleri yüzünden aşka pek vakit ayıramadı.

Yıldız ismin Kanye West'ten ayrıldıktan sonra komedyen Pete Davidson'la ses getiren bir ilişki yaşamıştı

Kim Kardashian, onu artık mutlu ve huzurlu bir ilişki içinde görmek isteyen hayranlarını Odell Beckham Jr'la aşk yaşadığı duyulunca sevindirmişti. Bir süredir görüştükleri dedikoduları yayılan çift gerçekten de bir arada ortaya çıktı.

Kim Kardashian adı ünlü futbolcuyla anılmaya başlayıp bir de paparazzilere yakalanınca böyle saklanmaya çalışmıştı

Amerikan futbolunun en ünlü yıldızlarından biri olan Odell Beckham Jr ve Kim Kardashian’ın geçen eylülden beri birlikte oldukları ancak Kim Kardashian’ın bu ilişkiyi çok göz önünde yaşamak istemediği, bundan çekindiği konuşuluyordu.

Kim Kardashian’ın, son olarak Oscar partisinde birlikte göründüğü ünlü futbolcudan altı aylık bir ilişkininin ardından ayrıldığı ortaya çıktı. Üstelik yıldız isim kısa bir süre önce beşinci kez anne olma fikrinin hoşuna gitmeye başladığını bile söylemişti.

İkili uzun süredir gözlerinden uzak yaşamaya çalıştıkları ilişkileri konusunda daha yeni yeni rahatlayıp birlikte görüntü vermeye başlamıştı ki ayrılık haberleri geldi

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Yakın çevrelerinin söylediğine göre teze aşıklar artık görüşmekten vazgeçmişler. Kim Kardashian’ın eski kocası Kanye West’ten North, Saint, Chicago ve Psalm adında dört çocuğu var. Odell Beckham Jr da eski kız arkadaşı Lauren Wood'dan iki yaşında Zydn adını verdiği bir erkek çocuk babası.

Kısa bir süre önce Odell'in Los Angeles'ta yaşayan Kim'e daha yakın olabilmek amacıyla Baltimore Ravens'tan Taylor Swift'in sevgilisi Travis Kelce'nin takımı Kansas City Chiefs'e geçmeyi düşündüğü iddia edilmişti.

Kim Kardashian birkaç gün önce paylaştığı bu pozun altına "Seni özledim" yazınca hayranları Odell Beckham Jr'dan bahsettiğini düşünmüştü ancak çiftin ayrıldığı ortaya çıktı

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Yakın çevresi başarılı sporcunun çoktan Kim Kardashian’la bir gelecek planlamaya başladığını, bunun için de futbol kariyerinde çarpıcı değişiklikler yapmayı bile göz aldığını söylüyordu. Odell Beckham Jr daha çok yakın zamanda böyle bir hamle yapmışken ayrılmalarına bakılırsa kararı veren taraf Kim Kardashian’mış gibi görünüyor…