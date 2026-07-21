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BoÅŸa giden 13 yÄ±l, biten evlilik, ihanet suÃ§lamalarÄ±... TÃ¼m derdini, tasasÄ±nÄ± bu sÄ±cacÄ±k kollarda unuttu : Her sabah ÅŸÃ¼krederek uyanÄ±yor

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Gisele Bündchen#Tom Brady#Joaquim Valente
BoÅŸa giden 13 yÄ±l, biten evlilik, ihanet suÃ§lamalarÄ±... TÃ¼m derdini, tasasÄ±nÄ± bu sÄ±cacÄ±k kollarda unuttu : Her sabah ÅŸÃ¼krederek uyanÄ±yor
OluÅŸturulma Tarihi: Temmuz 21, 2026 08:34

Kimsenin hayatÄ± Ã¶yle dÃ¼mdÃ¼z, huzur iÃ§inde akÄ±p gitmez kuÅŸkusuz... Bazen en mutlu anda bile bir hÃ¼zÃ¼n ve sÄ±kÄ±ntÄ±, bazen de en zor zamanda bir umut Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± olur.

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Ama bazen Ã¶yle bir an gelir ki insan yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bÃ¼tÃ¼n tatsÄ±zlÄ±klarÄ±, Ã¼zÃ¼ntÃ¼leri, kayÄ±plarÄ± unutturacak bir dinginliÄŸe kavuÅŸur.

Belki bunu biraz da kendi Ã§abasÄ±yla elde eder.

BoÅŸa giden 13 yÄ±l, biten evlilik, ihanet suÃ§lamalarÄ±... TÃ¼m derdini, tasasÄ±nÄ± bu sÄ±cacÄ±k kollarda unuttu : Her sabah ÅŸÃ¼krederek uyanÄ±yor
TÄ±pkÄ± bir dÃ¶nemin Ã¼nlÃ¼ modeli Gisele BÃ¼ndchen gibi...

Moda dÃ¼nyasÄ±nÄ±n en Ã¼nlÃ¼ isimlerinden biri olan BÃ¼ndchen, 46 yaÅŸÄ±nda belki de hayatÄ±nÄ±n hiÃ§bir dÃ¶neminde sahip olamadÄ±ÄŸÄ± bir huzura kavuÅŸtu.Â

BoÅŸa giden 13 yÄ±l, biten evlilik, ihanet suÃ§lamalarÄ±... TÃ¼m derdini, tasasÄ±nÄ± bu sÄ±cacÄ±k kollarda unuttu : Her sabah ÅŸÃ¼krederek uyanÄ±yor
Amerikan futbolu yÄ±ldÄ±zÄ± Tom Brady ile iki Ã§ocuklu, mutlu baÅŸlayÄ±p sonra bir karmaÅŸaya dÃ¶nen 13 yÄ±llÄ±k evliliÄŸini 2022'de bitirdi.

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Oysa Brady, onun aÅŸkÄ± uÄŸruna niÅŸanlÄ±sÄ± Bridget Moynahan'Ä± karnÄ± burnundayken terk etmiÅŸti.Â 

Yine de evlilik ilerledikÃ§e BÃ¼ndchen ile Brady arasÄ±ndaki huzursuzluklar da arttÄ± ve Ã¼nlÃ¼ Ã§ift boÅŸandÄ±.

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BoÅŸa giden 13 yÄ±l, biten evlilik, ihanet suÃ§lamalarÄ±... TÃ¼m derdini, tasasÄ±nÄ± bu sÄ±cacÄ±k kollarda unuttu : Her sabah ÅŸÃ¼krederek uyanÄ±yor

SonrasÄ±nda Gisele, jiu jitsu eÄŸitmeni Joaquim Valente ile bir aÅŸk yaÅŸamaya baÅŸladÄ±. Hatta bu aÅŸkÄ±n Ã¼nlÃ¼ model Brady ile evliyken baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bile konuÅŸuldu.

BÃ¼ndchen, ihanet iddialarÄ±nÄ± yalanladÄ± ve kendi hayatÄ±na baktÄ±.

Eski kocasÄ±ndan dÃ¼nyaya gelen iki Ã§ocuÄŸu Benjamin ve Vivien'e Valente ile aÅŸkÄ±ndan bir de erkek kardeÅŸ getirdi.

Åžimdi ise gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re hayatÄ±nÄ±n en tatmin edici, en mutlu ve sakin dÃ¶nemini yaÅŸÄ±yor top model.Â 

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BoÅŸa giden 13 yÄ±l, biten evlilik, ihanet suÃ§lamalarÄ±... TÃ¼m derdini, tasasÄ±nÄ± bu sÄ±cacÄ±k kollarda unuttu : Her sabah ÅŸÃ¼krederek uyanÄ±yor
Gisele BÃ¼ndchen, ailesiyle birlikte bir Tahiti tatiline Ã§Ä±ktÄ±. Orada Ã§ekilen aile pozlarÄ±nÄ± da sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.

BunlarÄ±n iÃ§inde en Ã§ok ilgi Ã§ekeni de geÃ§en yÄ±l gizlice evlendiÄŸi Joaquim Valente'den dÃ¼nyaya gelen ve sadece isimlerinden birinin River olduÄŸu bilinen 1 buÃ§uk yaÅŸÄ±ndaki oÄŸluyla dans ettiÄŸi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerdi.

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BÃ¼ndchen mutlu geÃ§en aile fotoÄŸraflarÄ±nÄ± "Ne kadar Ã¶zel bir yer" mesajÄ±yla birlikte paylaÅŸtÄ± sosyal medya sayfasÄ±nda. Onun bu paylaÅŸÄ±mlarÄ±na da takipÃ§ilerinden Ã§ok sayÄ±da beÄŸeni ve yorum geldi.Â 

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BoÅŸa giden 13 yÄ±l, biten evlilik, ihanet suÃ§lamalarÄ±... TÃ¼m derdini, tasasÄ±nÄ± bu sÄ±cacÄ±k kollarda unuttu : Her sabah ÅŸÃ¼krederek uyanÄ±yor
ÃœnlÃ¼ modelin ikinci kocasÄ± Joaquim Valente'den dÃ¼nyaya gelen oÄŸlu ile dans ederken Ã§ekilen fotoÄŸrafÄ± sosyal medya takipÃ§ilerinden Ã§ok sayÄ±da beÄŸeni aldÄ±.
BoÅŸa giden 13 yÄ±l, biten evlilik, ihanet suÃ§lamalarÄ±... TÃ¼m derdini, tasasÄ±nÄ± bu sÄ±cacÄ±k kollarda unuttu : Her sabah ÅŸÃ¼krederek uyanÄ±yor
Gisele BÃ¼ndchen, bu tatil sÄ±rasÄ±nda denizden ve gÃ¼neÅŸten yararlandÄ±ÄŸÄ± gibi Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸu ve kocasÄ±yla da kaliteli zaman geÃ§irdi.

Bu da Ã¼nlÃ¼ modelin aslÄ±nda Ã§ok Ã¶nem verdiÄŸi bir ayrÄ±ntÄ±. BÃ¼ndchen bir rÃ¶portajÄ±nda bu konuda "Ã‡ocuklarÄ±mla evde olabilmek ve onlarla her anÄ±n tadÄ±nÄ± Ã§Ä±karabilmek paha biÃ§ilmez" diye konuÅŸmuÅŸtu.Â

BoÅŸa giden 13 yÄ±l, biten evlilik, ihanet suÃ§lamalarÄ±... TÃ¼m derdini, tasasÄ±nÄ± bu sÄ±cacÄ±k kollarda unuttu : Her sabah ÅŸÃ¼krederek uyanÄ±yor

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BÃ¼ndchen, Anneler GÃ¼nÃ¼ nedeniyle verdiÄŸi bir rÃ¶portajda da anneliÄŸin hayatÄ±ndaki en Ã¶nemli ayrÄ±ntÄ± olduÄŸunu sÃ¶ylemiÅŸti.

Top model bu konuda ""Bu dÃ¼nyada hayatÄ±ma anne olmak kadar anlam ve neÅŸe veren hiÃ§bir ÅŸey yok. Onlarla hayatÄ± paylaÅŸmaktan, her gÃ¼n birlikte Ã¶ÄŸrenmekten ve bÃ¼yÃ¼mekten dolayÄ± derinden minnettarÄ±m" dedi.

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BoÅŸa giden 13 yÄ±l, biten evlilik, ihanet suÃ§lamalarÄ±... TÃ¼m derdini, tasasÄ±nÄ± bu sÄ±cacÄ±k kollarda unuttu : Her sabah ÅŸÃ¼krederek uyanÄ±yor

Onun bu mutluluÄŸunda ikinci kocasÄ± Joaquim Valente kadar Ã§ocuklarÄ±nÄ±n da bÃ¼yÃ¼k payÄ± var.

Eski kocasÄ± Tom Brady'den dÃ¼nyaya gelen 16 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu Benjamin ve 13 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ± Vivian da kÃ¼Ã§Ã¼k kardeÅŸlerine bÃ¼yÃ¼k bir sevgiyle baÄŸlÄ±.Â 

BoÅŸa giden 13 yÄ±l, biten evlilik, ihanet suÃ§lamalarÄ±... TÃ¼m derdini, tasasÄ±nÄ± bu sÄ±cacÄ±k kollarda unuttu : Her sabah ÅŸÃ¼krederek uyanÄ±yor
BÃ¼ndchen, en kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlunun ilk doÄŸum gÃ¼nÃ¼ paylaÅŸÄ±mÄ±nda da belirttiÄŸi gibi artÄ±k hayatÄ±nÄ±n her anÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼k bir minnettarlÄ±k duygusu iÃ§inde geÃ§iriyor. Neredeyse her sabah uyandÄ±ÄŸÄ±nda sahip olduÄŸu bu hayat iÃ§in ÅŸÃ¼krediyor.

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#Gisele Bündchen#Tom Brady#Joaquim Valente

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