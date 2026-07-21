BoÅŸa giden 13 yÄ±l, biten evlilik, ihanet suÃ§lamalarÄ±... TÃ¼m derdini, tasasÄ±nÄ± bu sÄ±cacÄ±k kollarda unuttu : Her sabah ÅŸÃ¼krederek uyanÄ±yor

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Ama bazen Ã¶yle bir an gelir ki insan yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bÃ¼tÃ¼n tatsÄ±zlÄ±klarÄ±, Ã¼zÃ¼ntÃ¼leri, kayÄ±plarÄ± unutturacak bir dinginliÄŸe kavuÅŸur.
Belki bunu biraz da kendi Ã§abasÄ±yla elde eder.
Moda dÃ¼nyasÄ±nÄ±n en Ã¼nlÃ¼ isimlerinden biri olan BÃ¼ndchen, 46 yaÅŸÄ±nda belki de hayatÄ±nÄ±n hiÃ§bir dÃ¶neminde sahip olamadÄ±ÄŸÄ± bir huzura kavuÅŸtu.Â
Oysa Brady, onun aÅŸkÄ± uÄŸruna niÅŸanlÄ±sÄ± Bridget Moynahan'Ä± karnÄ± burnundayken terk etmiÅŸti.Â
Yine de evlilik ilerledikÃ§e BÃ¼ndchen ile Brady arasÄ±ndaki huzursuzluklar da arttÄ± ve Ã¼nlÃ¼ Ã§ift boÅŸandÄ±.
SonrasÄ±nda Gisele, jiu jitsu eÄŸitmeni Joaquim Valente ile bir aÅŸk yaÅŸamaya baÅŸladÄ±. Hatta bu aÅŸkÄ±n Ã¼nlÃ¼ model Brady ile evliyken baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bile konuÅŸuldu.
BÃ¼ndchen, ihanet iddialarÄ±nÄ± yalanladÄ± ve kendi hayatÄ±na baktÄ±.
Eski kocasÄ±ndan dÃ¼nyaya gelen iki Ã§ocuÄŸu Benjamin ve Vivien'e Valente ile aÅŸkÄ±ndan bir de erkek kardeÅŸ getirdi.
Åžimdi ise gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re hayatÄ±nÄ±n en tatmin edici, en mutlu ve sakin dÃ¶nemini yaÅŸÄ±yor top model.Â
BunlarÄ±n iÃ§inde en Ã§ok ilgi Ã§ekeni de geÃ§en yÄ±l gizlice evlendiÄŸi Joaquim Valente'den dÃ¼nyaya gelen ve sadece isimlerinden birinin River olduÄŸu bilinen 1 buÃ§uk yaÅŸÄ±ndaki oÄŸluyla dans ettiÄŸi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerdi.
BÃ¼ndchen mutlu geÃ§en aile fotoÄŸraflarÄ±nÄ± "Ne kadar Ã¶zel bir yer" mesajÄ±yla birlikte paylaÅŸtÄ± sosyal medya sayfasÄ±nda. Onun bu paylaÅŸÄ±mlarÄ±na da takipÃ§ilerinden Ã§ok sayÄ±da beÄŸeni ve yorum geldi.Â
Bu da Ã¼nlÃ¼ modelin aslÄ±nda Ã§ok Ã¶nem verdiÄŸi bir ayrÄ±ntÄ±. BÃ¼ndchen bir rÃ¶portajÄ±nda bu konuda "Ã‡ocuklarÄ±mla evde olabilmek ve onlarla her anÄ±n tadÄ±nÄ± Ã§Ä±karabilmek paha biÃ§ilmez" diye konuÅŸmuÅŸtu.Â
BÃ¼ndchen, Anneler GÃ¼nÃ¼ nedeniyle verdiÄŸi bir rÃ¶portajda da anneliÄŸin hayatÄ±ndaki en Ã¶nemli ayrÄ±ntÄ± olduÄŸunu sÃ¶ylemiÅŸti.
Top model bu konuda ""Bu dÃ¼nyada hayatÄ±ma anne olmak kadar anlam ve neÅŸe veren hiÃ§bir ÅŸey yok. Onlarla hayatÄ± paylaÅŸmaktan, her gÃ¼n birlikte Ã¶ÄŸrenmekten ve bÃ¼yÃ¼mekten dolayÄ± derinden minnettarÄ±m" dedi.
Eski kocasÄ± Tom Brady'den dÃ¼nyaya gelen 16 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu Benjamin ve 13 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ± Vivian da kÃ¼Ã§Ã¼k kardeÅŸlerine bÃ¼yÃ¼k bir sevgiyle baÄŸlÄ±.Â
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