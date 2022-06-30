Dostları büyük ustayı anlattı: Hayatımda yediğim en güzel dayaktı

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Yeşilçam’ın efsanesi Cüneyt Arkın 85 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncu için Atatürk Kültür Merkezi’nde veda töreni düzenlendi. Ediz Hun, Nuri Alço ve Şoray Uzun tören öncesinde Cüneyt Arkın’ı anlattı.

Yeşilçam’ın usta isimlerinden Ediz Hun, Cüneyt Arkın’ın eşi Betül Arkın ile olan son konuşmasını anlattı.

“Sevgili eşiyle konuştuk. ‘İyidir. Sayfiyeye gideceğiz’ dedi ama işte bir kalp sektesi… Bilemiyoruz ne zaman nerede olabileceğini.” sözleriyle duygularını dile getirdi.

Ediz Hun, Cüneyt Arkın’ için “Çok büyük bir aktördü. Emsalsiz” ifadelerini kullanırken, eşi Betül Arkın’a da değinerek “Betül Hanım çok olağanüstü bir hanım. Biraz deli dolu tarafları vardı Cüneyt’in ama onu toparladı gayet güzel. Onunla çok mutlu oldu Cüneyt. Cüneyt’in en büyük şansı Betül Hanım gibi bir eşe sahip olmasıdır. Bizim de can kardeşimiz. 63 senesinin sonbaharında beraber sinemaya girdik. 59 yıl geçti, bu 59 yılda hep beraber olduk.” ifadeleriyle anlattı. Ediz Hun, hayatını kaybeden diğer Yeşilçam yıldızlarına değinerek “24 Ocak’ta Fatma’yı (Girik) kaybettik. Geçen sene de temmuz başında Kartal’ı (Tibet) kaybettik. Bir yaprak dökümü…” dedi.

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“Dünyada Jackie Chan’den sonra ikinci sıradaydı”

Usta oyuncu Nuri Alço tören öncesinde “Türkiye’nin, sinemanın en büyük devini kaybettik. Dünyada Jackie Chan’den sonra ikinci sıraya oturan Cüneyt ağabeyimizi kaybettik. Bugüne kadar hiç dublör kullanmadan, yaptığı hareketler neticesinde aldığı kortizonlar sağlık dengesini bozdu ve bu durumlara geldi. Çok güzel bir insandı, mesleğini severek yapardı. Dövüşçülerle günlerce evinde çalışır, karısı Betül Hanım yemekler yapardı. Doktorluğunu mesleğini bırakan yaşamını sinemaya adayan tek insan. Hepimizin başı sağ olsun” sözleriyle duygularını dile getirdi.





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“Hayatımda yediğim en güzel dayaktı”

Ünlü oyuncu Şoray Uzun, “Çocukluk kahramanım” dediği Cüneyt Arkın’ı anlatarak “Ben saatimi sağ elime takıyorum, Cüneyt Abi’den gördüm. 2 buçuk sene baba-oğul oynadık. Bir gün sette Kaygısızlar dizisini izlerken benim kavga sahnemi gördü, beğenmedi. ‘Sen tekme atmayı beceremiyorsun’ dedi bana. Ben de ‘Nasıl atacağım abi?’ dedim. ‘Göstereyim’ dedi. Hayatımda yediğim en güzel dayaktı. Sohbetlerini, yol gösterici büyüklüğünü, abiliğini, babalığını çok özleyeceğim” ifadelerini kullandı.