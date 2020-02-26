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Haber Giriş: 26.02.2020 - 07:19,Son Güncelleme:/

Hayati tehlikesi sürüyor... Sevenleri Muhterem Nur’dan iyi haber bekliyor

İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
Hayati tehlikesi sürüyor... Sevenleri Muhterem Nur’dan iyi haber bekliyor
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Merhum sanatçı Müslüm Gürses’in eşi ve sinema oyuncusu Muhterem Nur’un hayati tehlikesi devam ediyor.

18 Şubat’ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Muhterem Nur’un (87) yoğun bakım ünitesindeki tedavisi devam ediyor.

Yüksek şekere bağlı çoklu organ yetmezliği teşhisi konulan ve tedavisi uyutularak yapılan Nur’un önceki gün uyandırılması planlanıyordu. Ancak doktorları, hayati tehlikesi devam eden sanatçıya yaptıkları tetkik ve testlerin ardından uyandırma işlemini ertelemeye karar verdi. Yeşilçam’ın usta isimleri Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın da Muhterem Nur’u hastanede ziyaret etmek istedi. Ancak enfeksiyon riski nedeniyle sanatçılara ziyaret izni çıkmadı. 

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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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